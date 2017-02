Mar Barcón defiende ante la gestora del PSOE local que no habrá moción de censura

La ex secretaria general del PSOE en A Coruña y actual concejal, Mar Barcón, defendió el jueves ante la gestora que dirige el partido en la ciudad que los socialistas no apoyarán una moción de censura para derrocar al Gobierno local de Marea Atlántica. Según confirmaron fuentes socialistas, Barcón descartó ante los miembros de la gestora durante esa reunión, en la que también estuvo presente el resto del grupo municipal, una alianza con el PP para destituir al alcalde, Xulio Ferreiro. Fuentes del PSOE aseguraron ayer que no está previsto ningún encuentro con el PP ni hoy ni en próximos días.

La alianza del PP con el PSOE es la única posible para presentar una moción de censura si hoy no prospera la cuestión de confianza a la que se someterá el Ejecutivo municipal. El BNG ya avanzó en días pasados su negativa a tomar parte de una moción de censura. Si se cumple el anuncio de Barcón ante la gestora, Marea continuará gobernando el Ayuntamiento aunque esta mañana pierda la cuestión de confianza.

Barcón sí se mostró partidaria, sin embargo, de votar "no" en el pleno de la cuestión de confianza de hoy, retirando el apoyo al equipo del alcalde, Xulio Ferreiro. Este es el criterio que comparte la mayor parte de la gestora socialista, concretamente 8 de sus miembros frente a los 4 que en la votación del jueves apostaron por abstenerse. En este último grupo se encuentran Ana Yakimenko, Cristina Otero, el diputado Ricardo García Mira y Javier Ramírez, que intentó enfrentarse a Barcón en las primarias de 2015 para el candidato a la Alcaldía, aunque no logró los avales necesarios.

El argumento de este sector es que no tiene sentido votar en contra de Marea hoy para después no impulsar una moción de censura. En caso de que el Gobierno local pierda hoy la cuestión de confianza, se abrirá un periodo de un mes al final del cual la oposición podrá proponer un Ejecutivo alternativo. Abrir este nuevo escenario para finalmente no intentar llegar a un acuerdo con el PP solo servirá, en opinión de estos miembros de la gestora, para posponer 30 días la aprobación del presupuesto y perjudicar a la ciudad. El portavoz de la gestora, Florencio Cardador, está entre los favorables a votar "no".

El mismo dilema divide al grupo municipal. Fuentes del partido aseguran que las ediles Yoya Neira y Silvia Longueira son más partidarias de abstenerse, frente a Barcón, José Manuel Dapena, Fito Ferreiro y José Manuel García, que apuestan por retirar el apoyo al alcalde hoy.

Por otro lado, la votación de García Mira sobre la cuestión de confianza ha sido su último servicio como miembro de la gestora socialista. Ayer, presentó su dimisión alegando "incompatibilidades" con sus responsabilidades como diputado. "Hay muchas reuniones y yo no puedo asistir a todas", alegó ayer a este diario. También presentó su dimisión la exedil María José Cebreiro, que se escudó en "motivos internos" que expondrá a Cardador antes de hacerlos públicos. Las dos renuncias se suman a las de Gemma Fernández y Jesús Fernández, que alegó para justificar su marcha una excesiva presencia de afines a Barcón y, por tanto, de la falta de representatividad en el órgano.