El Concello prevé empezar mañana las obras de reparación de Riazor

La alerta por temporal se levantará hoy, por lo que los bomberos podrán acceder a las instalaciones deportivas de Riazor para comprobar el estado de las cubiertas y para asegurar las planchas inestables, si así se requiere. El Concello prevé que sea mañana cuando los operarios encargados de reparar estos daños accedan a las instalaciones municipales y que terminen "en dos o tres días".

El coordinador de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, ya explicó el pasado viernes, después de que se cayesen parte de las planchas de uralita de las cubiertas de las gradas de Maratón y Pabellón, que si bien los daños no eran muy grandes sí que podían afectar a la seguridad de los peatones o del público si se celebraban los partidos programados en Riazor y en el Pabellón de Deportes. "Al no poder subir y al no poder hacer un saneamiento del tejado [ni los Bomberos ni los trabajadores de ninguna empresa, ya que la ley prohibe el trabajo en altura durante las alertas por temporal] pueden, en cualquier momento, volver a caer otras planchas y más cosas, por lo que no solo se compromete la seguridad en esas gradas sino en las demás, ya que pueden volar elementos", dijo el coordinador de Seguridad Ciudadana, que apuntó que, si bien no había "grandes espacios abiertos" en el techo del estadio, sí que había "muchos pequeños".

Horas más tarde de que volase parte de la cubierta de las gradas, se desprendió un nuevo trozo, que obligó a la Policía Local a cerrar el paso a los peatones por la acera de Manuel Murguía que pasa pegada al campo. Fuentes municipales explican que, a falta de acometer una obra de mayor calado en el estadio, se realizarán trabajos de rehabilitación de estas cubiertas dañadas por el viento y que estos trabajos se ejecutarán ya a partir de mañana. La reparación se desarrollará en "dos o tres días", ya que no tendrá como objetivo sanear toda la estructura sino solo las partes recientemente dañadas. Durante la jornada de ayer también el estadio de Balaídos sufrió los envites del viento y perdió parte de su cubierta.