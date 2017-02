Ferreiro acusa a Gallego de intentar echarle "encima al deportivismo" y el PP insiste en que la obra era viable

La cubierta de Riazor, aunque no estaba en el orden del día, tuvo también su hueco en el pleno de ayer en María Pita. De hecho, la portavoz del PP, Rosa Gallego, fue tan rápida para mencionar el estadio como para acudir al entorno de Riazor al dar la rueda de prensa el día del temporal. Fue su primera frase en la sesión. Pidió la dimisión del alcalde como "único responsable" del retraso de la obra, "poniendo en peligro a deportivistas y a ciudadanos". Sostiene el PP que los informes avalan que las obras podrían haberse hecho, uno de ellos de la UDC que dice que son "viables desde el punto de vista técnico". Apuestan por haber obligado a Dragados a acometerlas, cuestión que podría haber derivado en un proceso judicial. Gallego afirmó en el pleno que con ellos los trabajos ya estarían rematados. Según el Perfil del Contratante, las obras durarían 24 meses, por lo que, adjudicadas en 2015 y si no se registrasen retrasos, no hubiese acabado hasta este verano. El alcalde, Xulio Ferreiro, replicó a Gallego que él sabe "perfectamente" cómo se está en Riazor y la acusó de intentar "echarle encima al deportivismo".