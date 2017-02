O manuscrito que volveu do frío

Para Xosé Ramón García Martínez

En abril de 1891 Víctor López Seoane recibiu do sobranceiro botánico danés Johan Lange un envío que moito arelaba o naturalista ferrolán residente na Coruña, as 28 cuartiñas escritas a man e sen numerar que levaban na primeira páxina o ilustrativo título de Plantae per Gallecian observatae e a data de 1852. Un material fundamental na historia do coñecemento do noso medio natural, concretamente do mundo vexetal, resultado da visita de traballo do científico nórdico a Galicia.

Xestión de Seoane

O naturalista estableceu contacto con Lange en abril de 1889, como puxo de manifesto hai anos Javier Dosil, un coruñés que é actualmente profesor na Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México). Seoane accedeu ao danés por mediación do grande botánico Moritz Willkomm co obxectivo de que lle axudara a identificar exemplares de plantas que tiña no seu herbario, ofrecéndolle a cambio o envío de vexetais da Península.

Johan Martin Christian Lange (1818-1898) era un experto cualificado para esa tarefa pois percorrera a Península Ibérica entre 1851 e 1853 estudando a Flora (conxunto de plantas). Cando realizou a expedición peninsular era bibliotecario do Xardín Botánico de Copenhague, institución que dirixiu no período 1856-1876. Tamén exerceu como profesor de Botánica no Colexio de Agricultura e Veterinaria e na Universidade Politécnica e foi fundador e presidente da Sociedade Botánica de Copenhague. Asemade, ocupouse da edición da Flora danica entre 1861 e 1883, a colección de ilustracións de todas as plantas orixinarias de Dinamarca. No intercambio epistolar e de vexetais, Seoane soubo que o colega nórdico conservaba un manuscrito que recollía a lista das plantas observadas por el en Galicia en 1852 e pediullo; o danés aceptou e mandoullo como agasallo nun envío remitido desde Copenhague o 6 de abril de 1891.

Un documento revisado

O manuscrito Plantae per Gallecian observatae, orixinal de 1852 porén que sufriu algunha modificación posterior, atópase depositado no Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses formando parte dos fondos de Víctor López Seoane. O estudo por Rubén Pino, Francisco Silva-Pando, Juan Pino, Xosé Ramón García e eu mesmo deu lugar a un artigo que en 2007 ofreceu abondosa información sobre o documento, revisou os táxones (grupos de seres vivos próximos) incluídos no manuscrito, con información sobre 104 familias, 438 xéneros e 814 especies, cun total de 1.410 citas. Unha base de datos singular que nos sitúa nun momento clave na modernización do coñecemento botánico en Galicia.

A estadía na Coruña

Eses datos permiten reconstruír os itinerarios seguidos por Lange por estas terras, onde estivo durante os meses de xullo, agosto e setembro de 1852 e herborizou, recolleu plantas, en 51 localidades distintas. Sabemos que a fins de xullo de 1852 entrou en territorio galego por Pedrafita do Cebreiro polo Camiño Real (o que seguiron despois a Nacional VI e a autoestrada A-6) e chegou á Coruña nos primeiros días de agosto, desde o 17 ata o 21 consta a súa presenza en Santiago de Compostela. En Pontevedra entrou o día 22 e a Vigo o 23, mentres que o 25 está en Tui e o 26 en Valença (Portugal). Regresou a Vigo o 27 e o 29 xa estaba de novo en Santiago, o 6 de setembro pasou pola localidade de O Burgo (Culleredo), camiño do municipio de Ferrol, onde visitou Cobas (o 12 de setembro) e Doniños (ata o 19). O día 21 estivo por Betanzos e parece que realizou unha nova excursión á serra de Meirama o 23 dese mesmo mes. Abandonou Galicia en setembro, probablemente seguindo o mesmo camiño de entrada.

Na Coruña consta a súa presenza o luns 9 e martes 10 de agosto e a zona herculina foi a área de Galicia da que figuran máis citas sobre os vexetais recollidos. Non coñecemos a impresión que a cidade lle causou ao visitante, unha persoa da que un colega portugués comentou que era de "espirito delicado [que] ligou sempre grande importancia ás bellas artes e com especialidade á música". Naquel momento era alcalde Juan Flórez e entre os concelleiros estaba Juan Montero Talinge, tío de quen sería un relevante político liberal, o compostelán Eugenío Montero Ríos. Neses días a xente comentaba o acontecido con outro Montero, Juan, "oficial primeiro do corpo administrativo da Armada", que se dera á fuga do cárcere local, e a quen se describía así nun comunicado da Comandancia de Mariña: "Edad como de 64 años, buen cuerpo, pelo blanco, color muy pálido, mal encarado". Alén desa anécdota, na cidade aínda se falaba dunha chamativa visita, a que realizaran no mes de xullo os membros da familia real, Antonio de Orleáns e Luisa Fernanda de Borbón, duques de Montpensier. Na súa estadía, entre o 21 e o 23, desenvolveran un amplo programa de actividades e festexos que deixaron uns gastos de máis de 60.000 reais para a facenda municipal. Anos despois o duque interviría como cerebro e soporte económico no asasinato do xeneral Juan Prim, acto co que buscaba frustar o reinado de Amadeo de Savoia e favorecer as súas opcións de ocupar o trono.

A catalogación, unha tarefa pendente

No seu paso por Galicia o botánico danés estaba a contribuír nunha actividade científica fundamental naquel tempo, a catalogación inicial das plantas do país, obxectivo básico para os naturalistas: coñecer as plantas, animais e minerais dos diferentes territorios. Un labor que se iniciou no século XVIII e que finalizou na metade do XIX nos países máis avanzados de Europa, mais unha tarefa pendente na Península Ibérica, na que as institucións oficiais, universidades e museos, e os científicos que traballaban nelas, foran incapaces de rematala. A falta de recursos e apoio a profesionais preparados (sóalles, ¿verdade?), desidia institucional e escasa competencia e interese dalgúns protagonistas da ciencia do momento provocaron que tivesen que ser científicos estranxeiros como Lange os que cubriran ese baleiro científico.

Resultados da visita

De feito, a partir das plantas recollidas en Galicia e das notas do manuscrito Lange elaborou diversas publicacións que ofreceron valiosa información orixinal sobre a flora galega. Entre 1861 e 1893 deu a coñecer, en textos publicados en latín, os resultados obtidos nos meses de estudo que pasou por estas terras. Asemade, colaboraría con Willkomm na redacción do magno Prodomus Florae Hispanicae (1861-1880), a obra descritiva máis completa da flora peninsular do seu tempo. O título fai referencia ao seu carácter de "portico" (prodomus), entrada ou inicio dun traballo máis amplo, neste caso dunha Flora completa de España. Johan Lange fíxose cargo da redacción de numerosos grupos taxonómicos dela e contribuíu, practicamente en exclusiva, cos datos sobre a flora galega presentes, en base aos exemplares herborizados por el.

A carón dese relevante labor só podemos contar cunha obra autóctona, publicada uns meses antes da chegada de Lange a Galicia, do catedrático de Historia Natural da Universidade de Santiago José Planellas Giralt. Un libro do que Willkom afirmou que era de pouco valor, escrito con escasa nitidez e coñecementos, cuxos datos non lle inspiraban confianza. En todo caso, hai que dicir a prol de Planellas que cando o elaborou carecía de traballos previos que lle serviran de guía e os estudos botánicos na Península estaban dando os seus primeiros pasos.