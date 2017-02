Tacones y condenas

"Cuando le llegue a la altura de los tacones a Mar Barcón en compromiso político podrán hacer valoraciones". El portavoz oficioso del grupo del PSOE, José Manuel García, defendía ante Xulio Ferreiro a su compañera de filas y la que lo introdujo en política hace año y medio. La concejal y ex secretaria de la agrupación local y el veto denunciado por los socialistas fue uno de los temas estrella de la sesión. Barcón se mantuvo en un segundo plano y solo se revolvió indignada cuando el alcalde les reprochó la investidura de Mariano Rajoy.

Se convirtió en uno de los momentos broncos de la sesión, que no fueron escasos. El PSOE y Marea se movían entre los dardos envenenados y los pequeños atisbos de entendimiento: "Estamos condenados a entendernos, no podemos alimentar nuestros desencuentros, el resultado cuando no nos ponemos de acuerdo ya se sabe cuál es, no repitamos la historia", demandó a los socialistas Ferreiro, que en múltiples ocasiones dirigió su discurso de manera directa a José Manuel García, protagonista de las negociaciones que no cuajaron y del pleno.

A Barcón le salió otra defensora, la portavoz del PP, Rosa Gallego, que reprochó al regidor que tratase de vetar a la concejal socialista cuando fue elegida en las urnas, "no como la Rede de la Marea". La edil acusó también al regidor de lo que considera imposiciones al PSOE en la negociación por ser "rehén" de sus bases. El primer edil negó la mayor: "No hicimos cuestiones de los nombres, machacaron una y otra vez ustedes [por el PSOE]". "Tenemos en común muchas cosas pero no que la política se haga con trampas, zancadillas y deslealtades", reprochó después de que García manifestase que Marea había desatado la "tormenta perfecta" para convocar este pleno y perpetuar "su papel de víctima". "Le sobra soberbia y le falta sensatez", espetó en otro momento García.

Ante los ataques por su acción de Gobierno, Ferreiro defendió lo conseguido hasta el momento: "Si no estuviese este gobierno, La Solana estaría vendida, ustedes (el PP) nunca se preocuparían por obras que no salen en una foto como la eliminación de los vertidos y ¿por qué por primera vez la ciudadanía puede participar y a ustedes les molesta?.

Los ataques le llegaron sobre todo de la bancada popular, que le afeó que evitase hablar de los presupuestos "y de nada de lo que hay para que se confíe en usted". "Solo habla de Rajoy, de la Gürtel y de la de la moto", dijo Gallego, que también comparó a PSOE y Marea con Pimpinela.

"Le tengo mucho aprecio personal y me da pena cómo su partido le busca sustituta", devolvió el alcalde sobre los rumores que colocan a Beatriz Mato como candidata a la Alcaldía del PP para 2019. También la acusó de encomendarse "a Eolo" por su rueda de prensa al pie de Riazor para criticar los desprendimientos en la cubierta sin reformar.