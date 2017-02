La gestora socialista no ve la moción de censura con el PP al Gobierno local "por ningún lado"

El presidente de la gestora del PSOE, Florencio Cardador, da por seguro que los presupuestos municipales quedarán aprobados automáticamente dentro de un mes, ya que su partido no se prestará a presentar una moción de censura al alcalde, Xulio Ferreiro, y a su equipo de Gobierno.

"Se ha dicho por activa y por pasiva que no vamos a pactar con el PP. Con el PP no vamos a pactar absolutamente nada y menos la gobernabilidad de la ciudad", sentenció ayer Cardador, a preguntas de este diario. Y es que el PSOE votó que no en la cuestión de confianza al alcalde el pasado sábado, aunque eso, según explicó Cardador, no implica que la formación vaya a articular una alternativa de Gobierno. Los socialistas dicen que no se moverán en este mes que da la ley para conformar un nuevo Ejecutivo municipal y esperarán a que sea el Gobierno local quien llame a su puerta para "llegar a acuerdos".

Cardador subraya que, si los socialistas han elegido la opción del no en lugar de la de la abstención, que aceleraría la aprobación de los presupuestos municipales, es porque el PSOE "no tiene confianza" en el alcalde aunque se muestra decidido a recuperarla y "llegar a acuerdos puntuales" para "que la ciudad funcione" y está de acuerdo con el alcalde en que están "condenados a entenderse".

"El PSOE es un partido democrático que está dispuesto a negociar pero no a costa de que se vete a sus concejales ni a costa de someterse o de sentirse sumiso frente a otra fuerza política", define Cardador a su formación y recalca que el "no" a Ferreiro es solo para demostrar la "desconfianza" que existe entre ambos partidos actualmente, pero que en ningún caso va a acabar en que la Alcaldía cambie de inquilino.

Tanto Marea Atlántica como el BNG -que votaron que sí a la continuidad del regidor municipal- reprocharon el pasado sábado, al salir del pleno, su posicionamiento al PSOE y se preguntaron por qué retrasaba la aprobación de los presupuestos un mes. "Lamentamos hacerle perder el tiempo a la ciudad, con todos los efectos negativos que acarrea no tener un presupuesto aprobado a principios de año", dijo la portavoz nacionalista, Avia Veira. Ferreiro, comentó que, en este mes de espera, el PSOE se retratará y dirá si el no era "una cuestión para entorpecer" la aprobación de los presupuestos.

Elección del nuevo portavoz

Sobre los problemas internos del PSOE, en concreto sobre la elección del nuevo portavoz, tras la dimisión de José Manuel Dapena, Cardador asegura que, durante esta semana se tratará el tema en la gestora y que también se debatirá en el grupo municipal. En este bloque hay posturas encontradas, ya que, tras su dimisión por injerencias de la ex secretaria general, Dapena dijo que debería retomar el cargo Barcón, ella propuso a José Manuel García y Yoya Neira a Silvia Longueira.

García, a pesar de que entró en la lista como independiente, hace unos meses que es afiliado del PSOE y ha ganado peso en el grupo municipal, ya que ha participado en las negociaciones de los presupuestos y ha sido la voz del partido en los últimos plenos, incluido el de la cuestión de confianza.