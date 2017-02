"Si llegan a estar los cuatro que dimitieron de la gestora, hubiese habido un empate entre el no y la abstención"

El presidente de la gestora del PSOE, Florencio Cardador, defiende que este órgano tiene que ser plural y que, para ello, es necesario que se queden todas las voces. "En la votación [sobre qué le proponía la gestora al grupo municipal que votase en el pleno de la cuestión de confianza], entre los que estábamos presentes hubo ocho votos a favor del no y cuatro, de la abstención. Si llegan a estar los cuatro que estaban [los que se dieron de baja de la gestora], se hubiera producido un empate. Yo creo que lo que se debe hacer es estar en las instituciones y defender las posturas desde dentro", explica Florencio Cardador y asegura que los cuatro nombres que ya no forman parte de este órgano no serán sustituidos por otros.

El presidente de la gestora se puso a disposición también de los que "no se vean representados" para "echarles una mano". "Me comprometo a que la gestora sea lo más plural y democrática posible, si no, me voy". En todo caso, Cardador apunta a que a los componentes del órgano no los eligió él sino Ferraz. Cardador comentó ayer que ahora el "contador se pone a cero" y que la confianza perdida "entre los dos grupos" en estos "veinte meses" tendrá que restaurarse. "Este tema no se llevó a buen puerto porque hubo un deterioro de la confianza entre los dos grupos. Ahora se pone el reloj a cero y espero que seamos capaces de ver hacia adelante, hacia el futuro y que seamos capaces de entendernos", sentenció.