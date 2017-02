Ferreiro y Núñez Feijóo sientan un punto de partida para crear el área metropolitana

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, se reunieron ayer en el despacho que tiene el máximo responsable del Gobierno gallego en la sede del Parlamento autonómico para tratar de desbloquear algunos asuntos que ambas administraciones tienen que resolver en común y avanzar en unas relaciones que, en palabras del regidor coruñés, "no están suficientemente engrasadas". El área metropolitana, la intermodal y la venta de La Solana fueron tres de los asuntos capitales tratados durante el encuentro, de más de dos horas, que ambos encontraron "cordial" y "fructífero".

El respaldo del Gobierno de Núñez Feijóo, que está recibiendo a los alcaldes gallegos que así lo requieran en sus cien primeros días de mandato, es imprescindible para la creación del área metropolitana que intenta impulsar el alcalde coruñés. Precisa de una ley aprobada por el Parlamento de Galicia, en la que el PP tiene la mayoría. Vigo ya la tiene desde el verano pasado aunque su puesta en marcha ha quedado encallada por el enfrentamiento entre el alcalde vigués, Abel Caballero, y la Xunta por el transporte metropolitano. Así, el presidente gallego puso de relieve el funcionamiento "ejemplar" del transporte metropolitano en la comarca coruñesa, con un sistema de tarjetas compartido. Núñez Feijóo quiere que se vaya más allá, para que los buses puedan entrar en todos los municipios de la zona sin necesitar transbordo.

El alcalde explicó, en este sentido, que "uno de los puntos en los que se encontraron" fue en el tema del transporte: "estamos dispuestos a trabajar en un plan para A Coruña y su comarca, aprovechando que estamos en un momento propicio, al irse a abordar temas como las concesiones de los buses metropolitanos y la posible reversión de la concesión de los urbanos".

La del transporte es una de las tres exigencias que expresó el presidente para seguir adelante. Las otras dos, ya las había avanzado. Primero, acuerdo de todos los Concellos [en este caso, los gobernados por el PP, partido del presidente autonómico, no han querido llevar a pleno la Declaración de María Pita]. Segundo, acuerdo dentro de la Corporación coruñesa, que tampoco ha existido después de que el PSOE local votase en sentido contrario a sus compañeros de la comarca. Precisamente, fue el área una de las cuestiones mencionadas por los socialistas en el pleno de la moción de confianza, abriendo la puerta al diálogo pero siempre que se escuche su propuesta. En las negociaciones previas, el Gobierno de Marea les había pedido garantías de compromiso este asunto para dejarles gestionar una serie de proyectos, condición que el PSOE no aceptó y quiso dejar para un futuro. El presidente y el regidor coincidieron en que el área debe servir "para mejorar la vida de los vecinos", en palabras de Ferreiro, y no "crear estructuras administrativas por crearlas" sino para dar "servicio a la gente".

El titular autonómico aseguró que encargará un informe a la UDC para analizar los aspectos técnicos de la creación del área. El Concello ya ha encargado un informe a los profesores Carlos Amoedo, Santiago Roura y Victoria de Dios para analizar el marco legal del nuevo ente comarcal.

La Solana y la intermodal

El alcalde avanzó a Núñez Feijóo que está articulando un proyecto para integrar a otras administraciones como la Xunta y la Diputación en el futuro de la fachada marítima y "trabajar de forma conjunta para buscar mecanismos que garanticen la titularidad pública" de los terrenos. Un plan que el presidente declinó valorar hasta que le presente algo más concreto del proyecto.

Respecto a la intermodal, ambos señalaron que el plan está avanzado salvo por una "pieza aún por encajar": el aparcamiento. Sobre el papel lo tendría que pagar el Concello, pero el alcalde defendió que A Coruña no tiene que invertir más que otras urbes en la terminal. Ferreiro, que le presentó el plan municipal "muy avanzado" para el acceso por la avenida de A Sardiñeira, pidió "una mesa técnica" con Adif para analizar una alternativa y ver que todos los proyectos están "en línea". Feijóo valoró "la disposición" del Concello para este acceso y expresó que quiere que las tres estaciones avancen al mismo tiempo y estén listas para la llegada del AVE.