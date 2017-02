El Dépor sugiere al Concello que implique a la Diputación en la financiación del estadio

El presidente del Deportivo, Tino Fernández apuesta por que la Diputación, al igual que ocurre en otras provincias gallegas y en otras comunidades, debe implicarse en la financiación del estadio. Considera, en este sentido, que la petición no la tiene que hacer el club sino el Ayuntamiento, como "dueño de la instalación para tratar de sumarles al proyecto". Pone de ejemplo a la diputación pontevedresa con Balaídos y Pasarón, pero también a la lucense, con sus aportaciones a los principales clubes de la provincia, y a los equipos vascos. "Creo que es como si estuviésemos en el peor sitio y tampoco sé muy bien a qué obedece", lamenta. Trasladada esta opinión, la entidad provincial aún no se ha pronunciado.

En una entrevista en el programa Coruña Deportiva de Radio Coruña, Tino Fernández relató que en una reunión con el alcalde le ofreció "ir de su brazo para pedirle dinero a todo el mundo, a la Diputación, a la Xunta...". Declaró que, "como coruñés", aspira a un proyecto "que sea incluso mejor que el que se plantea ahora y mejor que el que estaba planteado antes". El plan del Gobierno del PP se limitaba a reparar las cubiertas con 2,9 millones de euros y el actual, tras la rescisión del contrato con Dragados cuando la empresa se negó a hacer la obra, prevé invertir 7 en mantener la reparación de las dos gradas más jóvenes, los fondos, y hacer una reforma de más calado en las bancadas de 1982: Tribuna y Preferencia.

El ejemplo principal que pone el directivo es Vigo, "con instituciones de partidos contrarios y donde Louzán [expresidente provincial] y Caballero [alcalde], que no son precisamente amigos, entendieron que el Celta, el celtismo y el propio estadio de Balaídos eran un bien superior para hacer esa inversión". "No sé cómo nosotros no podemos, como mínimo, hacer lo que hacen en Vigo", concluye. En Balaídos, Concello y Diputación asumen a partes iguales la financiación de la reforma de 30 millones del estadio.

Por un lado, excusa, "a la Diputación le tendría que venir una petición desde el Ayuntamiento, que es el dueño de la instalación para tratar de sumarles al proyecto". Por otro, prosiguió en Coruña Deportiva, le resulta "ciertamente asombroso" que no exista ya esa implicación de la Administración provincial con el Dépor.

"El caso del Celta es clarísimo", insiste Fernández, "y en Pontevedra en su momento hicieron una reforma importante". Enumera el presidente que, cuando el Pontevedra estaba en Tercera División como el Fabril, "tenía una subvención de 180.000 euros". "El Cabildo de Gran Canaria da 1,6 millones a las Palmas y si nos vamos a Vitoria vemos que el Fernando Buesa Arena recibió 30 millones de euros para la ampliación, además de que la Diputación foral de Álava da 1,6 millones cada año al Baskonia y un millón al Alavés", prosigue.

Vuelve a Galicia para ir a Lugo: "cuánto dinero recibe el Breogán", cuestiona Fernández, que menciona también la falta de financiación de clubes como el Leyma o el Liceo. "No se trata de que nos regalen nada, sino de hacer convenios, de promoción de ciudades, del deporte de base, como hay en otros sitios", concluye, "para obras más pequeñas que las que acabo de decir, no nos ponemos de acuerdo".

Un modelo de solución para Tino Fernández es el nuevo San Mamés. En este caso, se formó una sociedad mixta. En ella, el club puso 50 millones (17 de la venta de los terrenos del campo antiguo), la Diputación Foral de Bizkaia, 33 millones más los terrenos (otros 17 millones). El Gobierno vasco y el BBK, 50 millones cada uno. Y el Concello, 11 millones de las licencias de obra. La UE archivó en verano una investigación sobre las dudas que generaba este modelo de financiación.