La gestora del PSOE deja en manos del grupo municipal la elección de su portavoz

La gestora socialista del PSOE, conformada tras la dimisión de Mar Barcón como líder del partido en A Coruña, dejará en manos del grupo municipal la elección del portavoz socialista en el Concello, un cargo también desocupado después de que José Manuel Dapena decidiese dimitir, en la mayor crisis de la historia de la formación coruñesa. Tras analizar los estatutos del partido, llegaron a la conclusión de que la gestora, como órgano provisional hasta que haya una nueva dirección interna electa, no tiene competencias para proponer ningún nombre. Algunos de sus miembros insistieron en que debe ser José Manuel García el que represente los intereses del PSOE en el Ayuntamiento, pero otros lo tenían menos claro y propusieron otros nombres, como recuperar a Dapena, o incluso buscar una fórmula rotatoria ante la falta de unanimidad. El grupo municipal se reúne hoy para tomar la decisión definitiva.

"No vamos a proponer nombres, es el grupo municipal el que tiene que elegir al portavoz y hemos acordado entre todos no proponer a nadie", explicaba el presidente de la gestora, Florencio Cardador, tras la reunión. El veterano socialista no confirmó ninguna de las opciones puestas sobre la mesa: "nombres han salido, son seis y no hay mucho donde elegir". José Manuel García, concejal que llegó al Concello como independiente de la mano de Mar Barcón, tuvo varios apoyos dentro de la reunión, aunque sin unanimidad. Ha llevado el peso de las negociaciones con el Gobierno local y fue la voz del PSOE durante el pleno de la cuestión de confianza. En él, negaron su apoyo al alcalde, Xulio Ferreiro, aunque sin visos de presentar una posterior moción de censura junto al PP.

La decisión la tendrá que tomar hoy el grupo municipal, donde el entendimiento y el acuerdo brillan por su ausencia, también en el tema del portavoz. Mar Barcón, Fito Ferreiro y el propio García tenían intención de votar por este último. Yoya Neira propuso a su compañera Silvia Longueira. Y José Manuel Dapena apuesta por que sea Barcón la que asuma ese papel, que le correspondía por ser cabeza de lista en las elecciones municipales pero al que renunció después del fracaso del PSOE en las urnas.

Cardador cree que, a pesar de la fractura, "si es una decisión que se acepte democráticamente", la elección "fortalecerá al grupo". La gestora aboga también por que cada concejal ejerza de portavoz del área que le haya sido asignada. No cree que la afiliación reciente de García sea un problema para su nombramiento: "En otras ejecutivas como la nacional gallega ya hubo miembros de tres o cuatro meses, si es militante y está preparado, no hay inconveniente".

Por otro lado, la gestora dividió su trabajo en áreas con vistas a convocar una asamblea en breve, "en tres o cuatro meses". Con una semana de trabajo, remitirán una comunicación a los militantes para informarles de la situación y de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos.