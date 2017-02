José Manuel García, elegido nuevo portavoz del PSOE sin el apoyo de la mitad del grupo

El grupo municipal del PSOE ya tiene nuevo portavoz. José Manuel García fue elegido ayer, con el apoyo de tres de los seis concejales, como el encargado de llevar la voz cantante del partido en María Pita de ahora en adelante. A su favor votaron Mar Barcón, Fito Ferreiro y él propio García, mientras que Silvia Longueira votó por sí misma, con el apoyo de Yoya Neira. El portavoz saliente, José Manuel Dapena, votó a favor de Mar Barcón, a pesar de que ella había anticipado que rechazaría tal encomienda.

El grupo municipal vuelve a contar con una cara visible después de casi un mes descabezado. El pasado 12 de enero, José Manuel Dapena presentó su dimisión como portavoz al sentirse "desautorizado" por los encuentros informales que en Navidades celebraron el alcalde, Xulio Ferreiro, y Mar Barcón para desbloquear la falta de acuerdo en torno al presupuesto.

García asume la responsabilidad de la portavocía pese a ser un recién llegado al partido. Aterrizó en política en las elecciones municipales de 2015, de la mano de Mar Barcón, que lo colocó de número dos en la lista socialista. Presentado por aquel entonces como "independiente", en cuestión de meses ya tenía en el bolsillo el carné del partido, convirtiéndose en uno de los hombres fuertes de la agrupación local. "A partir de ahora solo queda construir y trabajar de forma coordinada", comentaba ayer de forma concisa minutos después de su elección.

Su figura no ha sido precisamente de consenso dentro del grupo municipal y el protagonismo que ha adquirido desde que comenzó el mandato no sentó bien entre concejalas con experiencia de gobierno, como Silvia Longueira o Yoya Neira, que no lo consideran próximo a posturas de izquierdas. En la reunión de la gestora local celebrada este miércoles, el nombre de García fue uno de los que más veces sonó para asumir este nuevo rol. La gestora, inicialmente formada por 17 miembros, ha registrado ya cuatro dimisiones en menos de un mes, dos de ellas por entender que contaba con una sobrerrepresentación de militantes afines a Barcón.

Economista de formación, García es director ejecutivo de Innova Consultores y fue subdirector general de Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, entre enero de 2007 y mayo de 2009. A nivel institucional, fue contratado como consejero técnico de Planificación y Control de Gestión del Ayuntamiento de A Coruña con Francisco Vázquez como alcalde, entre enero de 2001 y noviembre de 2002. En los últimos años también desempeñó el rol de presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña.

Moción de censura

La elección del nuevo portavoz se toma cinco días después del pleno extraordinario en el que el PSOE, junto con el PP, decidió no renovar la confianza al Gobierno local de la Marea Atlántica. La decisión ha abierto el plazo de un mes para que se presente una moción de censura que invista a un gobierno alternativo.

El presidente de la gestora socialista, Florencio Cardador, aseguró en los últimos días que la posibilidad de orquestar una moción con el PP está "totalmente descartada", algo a lo que se sumó ayer el portavoz en O Hórreo del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga. Cargos relevantes del partido a los que ha tenido acceso este diario han señalado que la dirección de Ferraz también ha vetado tal posibilidad, lo que aboca al Concello a aprobar los presupuestos en fase inicial a inicios de marzo.