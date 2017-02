"Estamos en el punto más alto, pero los cuatro primeros años fueron de picar piedra"

Izal ya es un fenómeno musical. En el fin de gira de Copacabana, que presenta esta noche (21.30 horas) en el Coliseum con Modelo de Respuesta Polar como teloneros, el grupo liderado por Mikel Izal ha llenado recintos y creado atmósferas mágicas por todo el país. Sus canciones son himnos para miles de personas pero antes del éxito tocó "picar piedra", como bien relata el teclista Iván Mella. Asegura, en nombre de todos, que están viviendo "una experiencia increíble" que se acabará el 25 de febrero para volver a encerrarse en el estudio de grabación y sacar un nuevo disco.

-En el año 2010 nació Izal y en menos de una década ya ha alcanzado el éxito, ¿cómo ha sido el proceso?

-Estamos en el punto más alto de nuestra carrera pero de los siete años de andadura de Izal, los tres o cuatro fueron de picar piedra muy duro, de pérdidas económicas pero ganancia en ilusión. En los conciertos pasábamos de 10 a 30 personas y de 30 a 80. Fue gradual.

-¿Cuál fue la clave?

-Siempre decimos que funcionó muy bien el boca a boca. Tocas, hay poca gente pero esa gente sale contenta llega a su casa y dice 'he visto un concierto y me lo pasé muy bien'. Esa ha sido nuestra forma de crecer, muy rápida y exponencial en un periodo de tiempo muy corto.

-¿Ha merecido la pena?

-Claro. Es el proceso natural. En cualquier empresa que arranques empiezas por abajo por lo general si no tienes ningún padrino, que nosotros no lo hemos tenido, e intentas cada día hacer mejor tu trabajo para llegar al mayor público posible. Esto es arte pero no deja de tener su factor de empresa.

-Durante la gira de Copacabana se han visto carteles de entradas agotadas, ¿aún os sorprende esa respuesta del público?

-Sí, sorprende gratamente. Es una cosa increíble. No paramos de agradecer porque estamos donde estamos gracias al público que viene a vernos. Te sorprende porque es muy difícil conseguir un sold out en recintos grandes. Y no solo que se llena, sino la fiesta que se genera y el ambiente del público. Es como un milagro. Te vas acostumbrando y parece que cuando no llenas has fracasado pero realmente el no llenar y meter el doble de gente que has metido hace seis meses es un logro absoluto.

-Hoy, esa fiesta será en el Coliseum. ¿Qué espera de ese concierto?

-Esperamos que vaya como mínimo como todos lo que hemos hecho de esta gira final. Será el sexto, solo quedan Zaragoza y Madrid. Hasta ahora estamos viviendo una experiencia increíble. Llevamos una puesta en escena de la que nos sentimos muy orgullosos y hemos invertido mucho y la gente lo está agradeciendo. Espero que sea una fiesta más de estas ocho que hemos programado para despedir ese periodo.

-¿Hay algún concierto que recuerde con especial cariño?

-Por fortuna, estamos viviendo cada noche cosas espectaculares pero si tengo que quedarme con uno se remonta a tiempo atrás. Fue en la plaza del Trigo, en el festival Sonorama de Aranda del Duero. Es un escenario que está fuera del recinto, gratuito, en la plaza del pueblo. Se llenó de gente y fue el punto de inflexión. De ahí varios grupos indies arrancaron sus carreras hacia el crecimiento. Disfrutamos mucho y se generó algo mágico. Desde ese punto en adelante ha ido todo muy rodado y hemos sido muy felices.

-Izal también está levantando pasiones en Sudamérica.

-Sí. Allí vamos a picar piedra como hicimos en España al principio. Si es verdad que en México hemos tenido una respuesta muy buena porque los mexicanos, y el público latino en general, tiene el ojo muy puesto en la música que se hace en España. Ole por ellos. Ahora cuando acabemos la gira en febrero, dos semanas después nos vamos casi un mes a recorrer parte de Sudamérica. Pisaremos Colombia donde ha pasado algo muy extraño ya que dos singles -Copacabana y Pequeña Gran Revolución- han sido números uno en una radio de allí.

-En redes sociales el seguimiento es impresionante, con 100.000 seguidores en Facebook. ¿Internet está revolucionando todo?

-Pues sí, para lo bueno y para lo malo. Para nosotros ha sido muy positivo porque hemos crecido por ahí. Al principio no hemos tenido publicidad en medios masivos. Hemos llegado a donde hemos llegado pasito a pasito gracias al público que comparte por internet, que comenta tus vídeos? eso ha sido internet para nosotros, nuestro trampolín mediático.

-También ha cambiado la forma de consumir música, pero Izal sigue agotando CD y vinilos. ¿La gente todavía compra cultura?

-Por supuesto, sí. Está muy bien descubrir cosas por internet y tener acceso a prácticamente todo, ya que es casi infinito, pero también hay que comprar. A mí también me pasa. Yo tengo Spotify, con cuenta Premium, pero escucho un montón de cosas y cuando descubro algo que me gusta me compro el disco. Pensamos que los discos son las cartas de presentación de un grupo. Un grupo se debe a su directo, un momento único e irrepetible. Yo regalaría mi disco si alguien se compra una entrada para el concierto, por qué no? Está bien que la gente siga teniendo ese punto de comprar cultura. Ya sean discos, libros, ir al cine o al teatro. Eso no se puede perder.

-El 25 de febrero la gira finaliza en Madrid y tras el paso por Latinoamerica, ¿qué tiene pensado hacer Izal?

-Descansaremos casi dos meses, de desconexión absoluta. Creo que se nos van a hacer larguísimos. Y a partir de junio, encerrarnos en el local para preparar la grabación del disco y sacarlo cuando consideremos que está bien.