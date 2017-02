El óxido se come las cubiertas del estadio de Riazor

La cercanía del estadio de Riazor al mar es uno de sus atractivos, pero también el principal enemigo para la conservación de la estructura de su cubierta. A los fuertes vientos que debe soportar y que en repetidas ocasiones han hecho volar partes de la techumbre durante los últimos años, se suma la acción del salitre sobre los elementos metálicos que la sostienen, ya que sufre un alto grado de oxidación en la zona más próxima a la playa.

Así lo mencionaba el estudio encargado por el Concello en 2014 y que sirvió de base para el proyecto de reforma de las cubiertas del estadio que finalmente no se llevó a cabo. El informe destacaba que, pese a los daños causados por el óxido en la estructura de la grada de Tribuna, no existe riesgo de que se desplome porque no se aprecian roturas ni desplazamientos en los elementos fundamentales, aunque proponía su sustitución por unos nuevos, solución que también planteaba para las placas que protegen a los espectadores de la lluvia, cuyo deterioro durante los últimos años causa goteras durante los días con precipitaciones.

El examen realizado sobre la estructura que sujeta la cubierta reveló que la corrosión hizo que se deformasen o rompiesen algunos elementos secundarios, como la pasarela que recorre la estructura para revisar su estado, un canalón de preferencia y el soporte de las antenas.

Pero los desperfectos también son apreciables en las placas de PVC, como bien saben los aficionados que acuden al estadio y los padecen. Según el informe, los numerosos daños que sufren estas planchas se deben a que han terminado su vida útil, por lo que se proponía su relevo por una fabricadas con policarbonato celular grecado para garantizar una mayor duración de estos elementos.

Estas propuestas implicaban la necesidad de desmontar por completo la cubierta del estadio mediante una actuación cuyo desarrollo se calculaba que tendría una duración de dos años, de acuerdo con el proyecto que licitó el Concello con un presupuesto inicial de 2,9 millones de euros y que se adjudicó a Dragados por 2,5 millones. La empresa manifestó posteriormente que era imposible ejecutar el proyecto y rechazó acometer las obras.

Viabilidad

Con el cambio de Gobierno local, los nuevos responsables del área deportiva encargaron un informe a la Universidad de A Coruña para determinar si era factible realizar el proyecto. El documento certificó la viabilidad de la obra propuesta, pero el Gobierno local consideró más adecuado llevar a cabo una actuación más ambiciosa para solucionar de forma definitiva las deficiencias de la cubierta.

El estudio de 2014 ponía de relieve que el Mundial de Fútbol de 1982 fue el momento en el que se construyeron las actuales gradas de Tribuna y Preferencia con sus correspondientes cubiertas, así como que las únicas obras de relevancia para su conservación se efectuaron en 1992. Las otras dos gradas, Pabellón y Maratón, se levantaron tras la amplia remodelación del estadio que se realizó a mediados de los noventa y que concluyó en 1998. El informe advertía que desde su construcción, esas cubiertas no habían sido objeto de ninguna intervención de mantenimiento.

Otro de los aspectos a los que hacía mención el estudio era la complejidad de la labor necesaria para renovar la cubierta, ya que para evitar que los trabajos afecten al desarrollo de los partidos en el estadio se proponía la instalación de plataformas para rodear los pilares que soportan la cubierta. Esos elementos harían posible la actividad de los trabajadores que se encargarían de sustituir los nudos de sujeción y las barras metálicas afectadas por el óxido.

Una vez terminada la actuación en el entorno de cada pilar, la plataforma se desplazaría hacia el siguiente sin que tuviera que ser desmontada, por lo que las obras solo afectarían a los espectadores situados en la zona en la que se interviniese, que serían desplazados a otra parte del estadio temporalmente.