Promotores y agentes dudan de que prospere el plan para rehabilitar viviendas en el Orzán

El proyecto para la rehabilitación de edificios para viviendas en la zona del Orzán que anunció el presidente de la Xunta la semana pasada suscita el recelo de los profesionales del sector inmobiliario en la ciudad. Los representantes de los promotores y los agentes inmobiliarios advierten importantes lagunas y condicionantes en el plan, como la indefinición de las actuaciones directas de la administración pública, la falta de señalización de áreas o inmuebles concretos donde intervenir o el carácter especial que tienen muchos edificios en esta zona de protección y reforma interior. Los promotores también critican las pocas facilidades que, a su juicio, el Gobierno local está dando a las iniciativas privadas en el ámbito de la rehabilitación urbanística

El proyecto de rehabilitación de edificios para destinarlos a viviendas en la zona del Orzán que el presidente de la Xunta avanzó la semana pasada tras una reunión con el alcalde ha cogido por sorpresa a los promotores inmobiliarios y a los agentes de la propiedad inmobiliaria de A Coruña, quienes, ante la falta de concreciones de esta iniciativa incluida en el programa Rexurbe y de explicaciones sobre las actuaciones urbanísticas que conllevaría, dudan de su viabilidad.

Los profesionales del sector desconfían del proyecto por más de una razón. Primera, porque, acostumbrados a tratar con departamentos del área de Infraestruturas e Vivenda, desconocían que el plan Rexurbe para recuperar barrios históricos, que se anunció en principio para actuar en los concellos de Betanzos, Lugo y Ourense, fuese a incluir la ciudad entre sus intervenciones. Segunda, por la protección que tienen los edificios de la zona afectada por el Plan Especial de Protección de Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería, lo que condiciona y limita las obras que se quieran realizar en ellos.

Otros motivos que hacen creer al sector que el proyecto es de difícil implantación son las trabas administrativas por parte del Gobierno local a las iniciativas privadas y las complejidades que las mismas se encontrarían al actuar en inmuebles en mal estado, como ocurre con los que hoy están abandonados en la zona del Orzán.

"El Pepri no está funcionando, así de claro, y el Ayuntamiento no ha explicado dónde se puede actuar ni cómo. Las empresas privadas están deseando intervenir en esa zona, pero no se les facilita entrar en esos ámbitos", critica Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco. "Las obras en edificios protegidos obligan a conservar muros y estructuras y a mantener alturas y materiales de construcción, por lo que serían más fáciles las intervenciones en inmuebles de protección media o llevar a cabo expropiaciones forzosas en connivencia con el Concello, como pasó en el casco viejo de Lugo para viviendas de alquiler", comenta el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Herminio Carballido.

Ambos profesionales se guardan su opinión sobre el proyecto anunciado por Feijóo en el Orzán porque creen que por ahora presenta lagunas, no delimita parcelas ni señala edificios concretos de la zona susceptibles de intervención ni establece si el Gobierno gallego comprará edificios o promoverá ayudas para el alquiler. El Concello también desconoce las características del plan al que se refirió Alberto Núñez Feijóo hace ocho días tras su encuentro con Xulio Ferreiro.

Fuentes de la Xunta apuntan que el plan Rexurbe prevé diseñar "actuaciones directas" del IGVS y de los propios concellos o promover "iniciativas de particulares o promotores privados" dirigidas a la rehabilitación. Las explicaciones no van más allá de estas generalidades. Antes de ser reelegido, Feijóo había asegurado en campaña que su Gobierno estimularía la recuperación urbanística en lugar de la construcción.