El alcalde, sobre el cartel del Carnaval: "Es evidente que no es el Papa"

El alcalde, Xulio Ferreiro, no ve motivos para retirar un cartel del Entroido de la ciudad en el que aparece una persona disfrazada de Papa y dijo que lamenta que alguien se haya sentido "ofendido", porque "no hubo ninguna intención de ofender" por parte del Gobierno local, después de que el Arzobispado de Santiago de Compostela hubiera emitido un comunidado lamentando el diseño del cartel.

Ferreiro ha hecho estas declaraciones en Lugo, adonde viajó para asistir a la asamblea general del Eixo Atlántico. "Lamento si alguien se sintió ofendido, pero es un cartel de Entroido. Son una serie de carteles de gente disfrazada de personajes populares del Entroido coruñés y yo creo que es bastante común que la gente en el Entroido se disfrace de personajes reconocibles, y supongo el Sumo Pontífice es uno de ellos", argumentó Ferreiro.

El alcalde considera que "no debería haber mucha polémica", además porque "es evidente que no es el Papa" quien aparece "retratado en el cartel" sino "alguien disfrazado". "El hecho de que lleve zapatillas de andar por casa y un 'papamóvil de cartón' hace evidente que no caricaturiza al Papa", añadió.

Por ello, insistió en que lamenta "si alguien si sintió ofendido", pero reiteró que "no hubo ninguna intención de ofender". En cuanto a la posibilidad de que ese cartel sea retirado, Ferreiro reconoció que no ve "motivos" para hacerlo.