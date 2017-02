Comparsas, alcalde e ilustradores defienden la obra de Guitián porque "no busca ofender"

Las comparsas de A Coruña, Os Maracos, Monte Alto a Cien, Pantaleón, Kilomberos de Monte Alto, Malandros y Amigos da Xoldra consensuaron ayer por la tarde un texto en el que apoyan al creador de los carteles de Carnaval de este año, Alberto Guitián y al Gobierno local, después de que el Arzobispado de Santiago se molestase por una ilustración en el que se representa a una persona disfrazada de Papa.

El colegio Grande Obra de Atocha anunció también el pasado martes que no cederá sus instalaciones para que se celebren actividades de Entroido, en caso de que llueva, porque se sienten "ofendidos" por el cartel. La directora del centro declinó ayer hablar con este diario sobre los motivos que la habían llevado a tomar esta decisión.

El alcalde, Xulio Ferreiro, salió también en defensa de la obra de Guitián y aseguró que no hay "motivos" para retirar el cartel, ya que "no hubo ninguna intención de ofender" y abundó en que en la ilustración no se retrata al Papa sino a una persona que va disfrazada de él, como hay tantas otras en las calles durante el Entroido coruñés.

Sobre este particular, las comparsas aclararon ayer, que la figura "no corresponde al Papa" sino que es "el cura de Xestoso", que salió "en todos los medios de comunicación por dar positivo en un control de alcoholemia", ya que se ve obligado a oficiar cinco misas seguidas en diferentes parroquias por falta de vocaciones. Las comparsas recuerdan que "el vestuario relacionado con la Iglesia estuvo siempre presente" en el Carnaval en el que participa tanto "gente creyente" como personas que no lo son y lo hacen "siempre con respeto y con el apoyo de todos los gobiernos locales". Las formaciones animan a los vecinos a que saquen sus disfraces a la calles y a que se diviertan.

"Nos parece una hipocresía que algunos estamentos sociales estén preocupados por un cartel que dice que hiere los sentimientos de los creyentes. Señores fundamentalistas, lo que hiere es que ustedes no sean tan contundentes con la pederastia existente en la Iglesia, con los desahucios, con la corrupción, con la pobreza, etcétera", dicen en el segundo punto de su comunicado las formaciones que dan vida y música al Entroido coruñés.

La Asociación Galega de Profesionais da Ilustración defendió también el trabajo de Guitián y "la libertad de expresión, máxime cuando no se puede achacar al autor ninguna intención lesiva hacia ninguna creencia o confesión". Consideran que el cartel busca reflejar "el espíritu del Entroido" que "tuvo siempre como uno de sus puntos claves la visión humorística y la chanza de instituciones y jerarquías: reyes, políticos, banqueros y la comunidad eclesiástica son siempre parte". De hecho, recuerdan, en la serie de nueve carteles de David Pintor para el Carnaval de 2016 había un guardia civil y un cura "sin que eso llegase a extrañar a nadie".

La portavoz del PP, Rosa Gallego, solicitó ayer al alcalde que rectifique y que "respete todas las tradiciones" y aseguró que la reunión de "casi 3.000 firmas en un día" es una evidencia de que "la gente se siente molesta".