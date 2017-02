El PP cita a "una primera toma de contacto" al PSOE, que niega la moción de censura

La portavoz del PP, Rosa Gallego, su nuevo homólogo del PSOE, José Manuel García, y el presidente de la gestora socialista, Florencio Cardador, se encontraron ayer a primera hora de la tarde en una cafetería para "hablar de la ciudad" doce días después de que el alcalde, Xulio Ferreiro, perdiese la cuestión de confianza en el pleno. Los socialistas insisten en que no habrá moción de censura, para la que queda tres semanas de plazo. Aseguran que no está en la agenda de ninguno de los dos partidos, que la cita fue "una especie de tertulia" y que se sentarán a hablar con quien se lo pida. Fuentes del PP van más allá y ven el encuentro como "una primera toma de contacto" ante la "preocupación" por la situación de la ciudad. ¿Por qué justo ahora? "Ahora es el momento de dar el paso, sentarse y empezar a hablar", responden los populares, que afirman que hay intención de que "haya más".

Ambas partes coinciden en la secuencia de los hechos. Es la portavoz del PP, Rosa Gallego, quien convoca a Florencio Cardador, presidente de la gestora. Este se lleva a la cita a José Manuel García por haber temas municipales que no "domina", explica el propio Cardador. "Fue algo muy informal, son muy importantes estos matices, porque una cosa es sentarse a conversar en serio y otra cuando uno tiene una especie de tertulia", describe el exconcejal, muy contundente a la hora de negar que sea el inicio de las conversaciones para una futura moción de censura. "No hablamos de la moción en el sentido de que es un tema que ha quedado claro desde el principio, no se contempla en ningún momento, ni por nuestra parte ni por parte de ellos, según me dijo [Rosa Gallego]", respondió.

También descarta Cardador que se vaya a presentar alguna acción de forma conjunta en el pleno: "en absoluto". "Eso sí, hemos hablado de ser leales, de que nadie intente hacer pinza y que nos podemos reunir previamente para hablar de cualquier tema, lo mismo que se debe hacer con las mareas", dice el presidente de la gestora. Sobre si el momento elegido puede levantar suspicacias, Cardador reconoce que en su entorno sí se lo advirtieron pero que "en este país hay que empezar a comprender que todo el mundo tiene que hablar con todo el mundo porque ya no hay mayorías absolutas". "A mí me gustan esos sitios en los que la Merkel habla con los socialdemócratas e incluso forman un gobierno de coalición y no pasa nada; aquí eso sería impensable", analiza.

El nuevo portavoz socialista, José Manuel García, reitera que fue una reunión "de partido con partido", no de grupo con grupo, y que no hablaron de la moción de censura, solo de cuestiones de la ciudad, "donde algunos puntos son coincidentes" como el diagnóstico de que existe "cierta parálisis", y de las "líneas para solucionarlo". Sobre desbancar al Gobierno local de Xulio Ferreiro, asegura que no está "en su hoja de ruta" y que "nadie quería hablarlo".

Para el Partido Popular, la cita de ayer es el principio de algo. "Una primera toma de contacto", describieron fuentes del grupo popular sobre la convocatoria de Rosa Gallego, que en sus comparecencias de las semanas pasadas había instado al PSOE a "rescatar la ciudad" pero dejando en sus manos la presentación de una moción de censura. El PP relata que hablaron de "grandes temas" y que la idea es "que haya más encuentros ante la preocupación por la situación" de A Coruña. Las mismas fuentes afirman que "ahora era el momento de dar este paso y empezar a hablar".