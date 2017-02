Educación confirma que no quedan restos de amianto en el colegio Ramón de la Sagra

Riesgo despejado en el Ramón de la Sagra. La Consellería de Educación confirmó ayer que las mediciones que realizó hace diez días en el interior del centro educativo coruñés revelan que no existen partículas de amianto. Los resultados de estas pruebas, encargadas a un laboratorio francés, se suman a los obtenidos en las primeras mediciones hechas en el exterior del colegio en enero, después de las obras de la retirada de la cubierta.

La Xunta transmitió ayer los datos concluyentes de las segundas mediciones a la dirección del centro de enseñanza para que a su vez este se los comunique a las familias que en las últimas cinco semanas no han llevado a sus hijos al colegio por temor a que se vieran expuestos a unos niveles de amianto que el Gobierno gallego, tras la primera prueba, no había dado por eliminados por completo.

Pero el proceder de la Xunta no ha sido del agrado de los padres y madres afectados. Un grupo de familias acudió ayer por la mañana a la delegación de la Xunta en Monelos para solicitar por escrito, por cuarta vez, los resultados de las mediciones efectuadas en el interior del centro hace días. Un padre aseguró a este periódico que la jefatura territorial de Educación y la dirección facultativa de la obra les negaron esos resultados tras reconocer que los habían recibido pero aún no se habían traducido del francés, por lo que no serían validados hasta el comienzo de la próxima semana. Pocas horas después, la Xunta hizo oficial el informe de las mediciones internas de las que no informó previamente a las familias y dio cuenta de ello a la dirección del Ramón de la Sagra.

"Estamos contentos de que nuestros hijos vuelvan al colegio el lunes. Pero estamos indignados por la respuesta de la administración gallega, que asume y transmite que todo se hizo bien y que no había de qué preocuparse en ningún momento", señala en una nota la comisión de obras creada por padres durante el conflicto, que resalta que las víctimas de lo ocurrido son "las familias afectadas" y "los hijos".

Los padres y madres de alumnos del CEIP Ramón de la Sagra quieren agradecer el apoyo recibido por parte de asociaciones, colectivos, vecinos y cargos públicos durante sus protestas. El absentismo en el centro, aseguran, superó el 80% cuando se retiró la cubierta, y en la actualidad estaba en torno al 25%. La Xunta da las gracias en su nota a las familias que no dejaron de llevar a sus hijos al colegio. La asociación de vecinos Monelos-Fuente de las Pajaritas pidió ayer a la Fiscalía que "recabase todas las pruebas pertinentes" para "eximir de responsabilidad" a los padres por exigir la solución del problema.