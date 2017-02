El PP y la presidenta de las viudas de Lugo, contra el cartel de Entroido

Para la presidenta de la Asociación de Viudas de Lugo, Aurora Carro, el cartel del Entroido, con la ilustración de una persona disfrazada de Papa es "ofensivo" y, por ello, ha presentado denuncia "con unas amigas" contra la Corporación municipal. Dice que la ilustración de Guitián "ofende a los católicos" y cree que, ni en Carnaval, se deberían usar los disfraces de "cura, de monja, de guardia civil, de policía y de militar", algunos de los más utilizados en el Entroido coruñés

La presidenta de la Asociación de Viudas de Lugo y de la federación gallega, Aurora Carro, con otras seis personas ha presentado en el juzgado de guardia una denuncia contra la Corporación municipal por haber permitido la publicación del cartel de Carnaval de este año. "Hay muchos dibujos para hacer, que no sean metiéndose con la Iglesia y con los católicos y siempre lo hacen así. No nos pareció bien, nos pareció que nos ofendía, que nos molestaba como católicos", explica Aurora Carro.

A la pregunta de ¿por qué denuncia este año si como ella dice estas imágenes se han utilizado toda la vida en el Entroido?, Carro contesta que "porque este año fue muy llamativo" y porque "se mete con el Papa Francisco", una conclusión que saca de un dibujo de una persona disfrazada de Sumo Pontífice, con una nariz roja de payaso, zapatillas de casa y el papamóvil colgando.

"Yo procuro hacer siempre las cosas sin molestar a nadie", afirma Carro, que considera que "hay que respetar todas las creencias" y que está "muy mal hecho" y que es "muy desagradable" y de mal gusto" disfrazarse "de cura, de monja, de guardia civil, de policía y de militar" y acusa al creador de los carteles, Alberto Guitián, de tener "poca imaginación" por plasmar en sus diseños el espíritu choqueiro, y se pregunta "¿por qué no dibujó al alcalde con la Torre en la mano?".

La presidenta de la asociación de viudas de Lugo considera que el entierro de la sardina, en el que participan personas disfrazadas de plañideras y en el que se oficia un funeral satírico, sin embargo, "es una tradición de toda la vida". Asegura que no le ofende, aunque cree que "el cura sobra". "Es una tontería. No representan a nadie, de hecho, hay cementerios de animales y no molestan. Es completamente distinto", asevera y reta al dibujante a poner una ilustración de Mahoma "si es tan valiente". Sobre qué recorrido espera que tenga la denuncia, Aurora Carro dice que no lo sabe, que la presentó "con unas amigas" y que será ahora el juzgado quien decida.

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, también cargó ayer contra el Gobierno local por los carteles de Carnaval, al que acusó de estar "en la provocación permanente". El número dos del partido en Galicia, explicó ayer que "el Carnaval es una tradición que forma parte de la identidad" pero que hay "que respetar las creencias y los valores de las personas porque no vale todo".

El trabajo de Alberto Guitián cuenta no solo con el respaldo del Gobierno local sino también con el del sector de los ilustradores y de las comparsas de la ciudad, que ironizaron con que, realmente, no es el Papa el que sale en el cartel sino "el cura de Xestoso". También este párroco se posicionó en favor de la ilustración. En un comunicado, la Asociación Galega de Profesionales de la Ilustración (AGPI) así como la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FAIP) defienden la libertad de expresión. Guitián tilda de "desproporcionada" la reacción de varios sectores.