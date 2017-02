Ferreiro a los promotores: "Quienes hacen las cosas bien, como en Tabacos, construyen"

El alcalde, Xulio Ferreiro, ha respondido esta mañana a las críticas de los promotores por la lentitud a la hora de conceder licencias señalando que aquellos empresarios que cumplen con todos los trámites que exige la normativa ya están construyendo, como ha ocurrido en el caso de los inmuebles de la fábrica de Tabacos.

"Las que salen es porque hacen las cosas bien y las que no salen porque no las hacen tan bien", ha indicado el regidor, que acusó a algunos promotores de pretender sacar adelante desarrollos urbanísticos contrarios a la normativa actual. Ferreiro ha afirmado que su Gobierno no "mirará a otro lado" y que exigirá que se cumpla el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). "En esta ciudad tenemos una historia con el desarrollo urbanístico no siempre satisfactoria. Ahí están Percebeiras o Náutica, donde hay un intento de evitar adaptarse a la nueva legislación", ha manifestado.

El alcalde ha dicho que las licencias para obras, negocios y ascensores se conceden a un ritmo "normal" y que aquellos casos en que hay retrasos se debe a "requerimientos que no se cumplen". Asegura que las licencias de ascensores se conceden a una media de uno o dos meses.