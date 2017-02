Los hosteleros urgen a legalizar las terrazas antes que sancionar la ocupación irregular

Las "medidas de carácter disciplinario" a las que el alcalde aludió este lunes -sin concretar cuáles- para atajar la invasión que las terrazas de los locales de hostelería hacen de los espacios para viandantes en las calles peatonales del centro son bien vistas por el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña, Héctor Cañete, quien matiza que la solución a este problema no es no obstante la imposición de sanciones, sino la regularización definitiva de las terrazas que el sector reclama y el Gobierno municipal no termina de realizar.

"Es correcto que se sancione la ocupación excesiva del espacio peatonal porque algunas terrazas lo hacen de forma muy visible y queremos corregirlo para no molestar a los vecinos. Pero no podemos excusarnos en que unos locales cumplen y otros no. La solución pasa por legalizar los espacios, saber de una vez lo que le corresponde a cada local y tramitar las licencias por tener terrazas que los hosteleros pagamos y que aún no son correctas", urge Cañete.

Esa legalización de la superficie de las calles en la que disponer mesas y sillas sin limitar la movilidad de los peatones mantiene molesto al sector hostelero desde finales de 2015, cuando el Gobierno de Marea informó de que iba a emprender la regularización de prácticamente todas las terrazas de la ciudad por no ajustarse a los requisitos que señala la ordenanza municipal, como había revelado un estudio encargado por el Gobierno del PP. El Ejecutivo actual avanzó que iba a iniciar esa regularización de terrazas por las calles peatonales del centro, pero transcurrido más de un año el proceso avanza despacio, con unas 100 licencias tramitadas en fase de informe, aún no concedidas, entre 800 que la necesitan, y sin que los locales sepan hasta dónde situar sus terrazas y bajo qué condiciones.

Cañete aclara que ese porcentaje de permisos ya tramitados no corresponde a las solicitudes de hosteleros de vías peatonales, en las que es más urgente delimitar espacios para el paso de transeúntes y vehículos de emergencia. El Concello prevé contratar estos días el proyecto para marcar en el suelo mediante indicadores metálicos los puntos hasta donde los locales pueden extender sus terrazas en la calle. Al presidente del colectivo provincial le sorprende que el Gobierno local avance en este paso sin haber tramitado todavía las licencias de terrazas en el centro.