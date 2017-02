Pasos hacia una nueva movilidad

Los municipios del área metropolitana comenzarán a definir a partir de la próxima semana el calendario de trabajo con el que elaborar un nuevo plan de transporte metropolitano. Los diez ayuntamientos acordaron ayer proponerle a la Consellería de Infraestruturas que se sume a estas reuniones de trabajo para alcanzar un acuerdo "bilateral", dadas las competencias que la Xunta tiene en materia de concesiones de transporte. Todos los municipios ofrecieron su respaldo a la creación de la nueva área metropolitana y alguno, como Carral, urgieron al pleno de A Coruña impulsar la creación de este ente supramunicipal

Los diez municipios del área metropolitana -A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Abegondo, Sada, Betanzos, Carral y Bergondo- acordaron ayer convocar una reunión para la próxima semana en la que diseñar un calendario de trabajo que sirva de guía para elaborar el nuevo plan de transporte metropolitano.

Los diez gobiernos municipales también acordaron por unanimidad solicitar una reunión conjunta con la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, en la que le propondrán que la Xunta participe, a través de técnicos de este departamento, en la Mesa del Transporte Metropolitano, con el objetivo de llegar a un acuerdo "bilateral". Esta mesa de trabajo centrada en el transporte comarcal fue creada en el marco del acuerdo firmado en abril del pasado año en el Pazo de Mariñán entre A Coruña y los nueve ayuntamientos que conforman el Consorcio As Mariñas.

"Lo que quedó claro es que todo esto no supone parar nuestra agenda para la creación de un área metropolitana real, sino que se trata de trabajar los asuntos en paralelo, para que el diseño final de esa movilidad y transporte pueda ser puesto ya en marcha en esta nueva área", aseguró el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro.

La reunión de los alcaldes se celebra dos semanas después del encuentro que el regidor de A Coruña mantuvo con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En ella, el mandatario autonómico reclamó un "consenso" en el área a la hora de poner en marcha el nuevo plan y renovar las concesiones de transporte metropolitano que están a punto de acabar y que son competencia de la Xunta. "Ahí habrá que descender a la letra pequeña y ver si hace falta una red única o varias y ese es el trabajo que queremos hacer en conjunto con la Xunta", manifestó ayer Ferreiro a la salida de la reunión con el resto de regidores.

Un proceso con participación

La mesa de los alcaldes de ayer también abordó la posibilidad de habilitar en los próximos meses una web en la que hacer públicos los acuerdos que salgan de estas mesas de trabajo y que permita a los ciudadanos hacer aportaciones sobre el proceso de constitución de un área comarcal. Los regidores también acordaron crear una nueva Mesa Metropolitana dedicada al Turismo, la Economía y el Empleo, en la que, entre otras cuestiones, se aborden las preocupaciones comunes en torno al aeropuerto de Alvedro.

Otro acuerdo fue el de cambiar el nombre de la Mesa Metropolitana sobre la Ría do Burgo y la cuenca del Río Mero, que pasará a denominarse Mesa de la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad. Más allá del nombre, esta modificación ampliará el espectro de actuación del órgano, algo que aplaudió el alcalde de Sada, Benito Portela, ya que beneficiará, dice, a municipios como el suyo o Betanzos.

A pesar de la unanimidad de los alcaldes en lo que a la creación del área se refiere, el impulso de este ente supramunicipal necesita el respaldo de la mayoría absoluta del pleno municipal de A Coruña a la conocida como Declaración de María Pita. Eso es lo que señala el informe encargado por el Concello a la Universidade da Coruña para el área y en el que los profesores de Derecho encargados de su elaboración instan a los ayuntamientos a comenzar a elaborar un borrador de la ley que sostenga el nuevo ente para su remisión posterior a la Xunta.

Los juristas concluyen que el pleno de A Coruña debe aprobar por mayoría absoluta la Declaración de María Pita para que la Xunta dé comienzo formalmente a la elaboración del anteproyecto de ley de creación del área que debe secundar el Parlamento de Galicia. Este paso fracasó en el pleno con la falta de apoyo del PP y el PSOE, al considerarse excluidos del proceso, una situación que, a día de hoy, parece que seguiría bloqueada.

Precisamente ayer, el portavoz del grupo municipal socialista en A Coruña, José Manuel García, advirtió al Gobierno local que su formación no se prestará a apoyar la constitución del área si previamente no alcanza un acuerdo con ella. El socialista insiste en que su partido ha solicitado en varias mociones tomar parte en las mesas técnicas con el resto de ayuntamientos para dar su respaldo y que no es suficiente con que los inviten "a hacer propuestas".

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño (PP), urgió ayer al pleno coruñés a respaldar el impulso del área y dejar de dar "vueltas innecesarias".