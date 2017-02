Triunfo de la 'Chica de la Coru' en la noche de Telecinco

El coruñés Edu Fernández triunfa en el programa Got Talent con su hit Chica de la Coru. El gestor cultural de O Temple se plantó en el escenario de Telecinco con su tema viral y, aunque se ganó el único voto negativo de Edurne, los abucheos del público. Sí conquistó a Jorge Javier Vázquez y a Risto Mejide. El primero emparentó la creación con las versiones de las Nancys Rubias y el segundo acabó aplaudiendo y argumentando ante las críticas de Edurne "que si esto lo canta Astrud, se sale", lo que le valió un abrazo de Jorge Javier.

El voto decisivo fue el de la humorista Eva Hache, a la que convenció "el soserío" de Edu Fernández. El presentador, Santi Millán, no pudo dejar de cantar el pegadizo estribillo durante la interpretación. El coruñés tendrá que volver al programa. Cuestionado por si tenía más canciones que Chica de la Coru, Edu Fernández respondió que su cartera estaba llena de "temazos". El programa tuvo anoche un 23% de cuota de pantalla. No es la primera vez que el creador salta de la pantalla del ordenador a la pantalla grande, ya que actuó recientemente en el programa Luar de la TVG.