El museo del automóvil, ¿al puerto?

Una nueva ubicación se suma a la polémica sobre el Museo de Automoción e Historia. Si hasta ahora se contaba con la del parque de Bens, que rechaza el Gobierno local, y la de una parcela municipal del polígono de A Grela, a la que se opone la Fundación Jorge Jove, el debate realizado ayer en el Casino hizo saltar la de los muelles interiores de la ciudad. El concejal Alberto Lema no rechazó de entrada el análisis de esa posibilidad y recordó el éxito de una iniciativa como el Guggenheim, aunque Ángel Jove no se pronunció e insistió en que su proyecto para Bens no reduciría zona verde en el parque

El debate organizado ayer por la Asociación Metropolitana Coruña 3.0 en el Sporting Club Casino sobre el proyecto del Museo de Automoción e Historia iba camino de ser una reiteración de las posiciones mantenidas por la Fundación Jorge Jove, promotora de la iniciativa, y el Gobierno local, pero una intervención del público le dio un giro inesperado. El arquitecto Alberto Unsain propuso a ambas partes la ubicación del centro expositivo en los muelles de la ciudad que queden desocupados por el traslado de su actividad a punta Langosteira, para lo que manifestó: "Un museo en el centro de la ciudad puede ser magnífico".

El concejal de Emprego, Alberto Lema, calificó como "posibilidad a estudiar" el emplazamiento del museo en los muelles de Calvo Sotelo y la Batería, y recordó que la instalación del Guggenheim en los terrenos industriales de la ría de Bilbao fue un éxito, por lo que planteó que se abra un debate sobre esa propuesta.

Ángel Jove, presidente de la Fundación Jorge Jove, eludió pronunciarse sobre esa posible ubicación, que posiblemente impediría construir los circuitos que incluye el proyecto y que se dedicarían a promover la conducción segura y a presentar las nuevas adquisiciones del museo, según aclaró para desmentir que tengan otra finalidad. Las limitaciones en este mismo sentido y en el del espacio para albergar los vehículos que impondría la parcela municipal de A Grela ofrecida por el Concello, de 7.000 metros cuadrados de superficie, son la justificación aportada por Jove para rechazarla.

Parcela dotacional

"Quiero más zonas verdes para mi ciudad", proclamó Jove, quien negó que la instalación del museo en Bens reduzca este tipo de suelo en el parque, ya que se ocuparía una parcela dotacional. El presidente de la fundación propuso que se amplíe el parque y advirtió que, al haber sido firmado un convenio con el Concello, la negativa del actual Gobierno local a que se construya el museo en Bens le permitiría reclamar en los tribunales, pero aseguró que la entidad no hará "nada por defender sus derechos legítimos" ni a "forzar la concesión de la licencia".

Lema reiteró la postura municipal contraria a la ubicación del complejo en Bens por la escasez de zonas verdes en la ciudad, aunque dijo que "nadie puede estar en contra de un museo", pero señaló que el parque no sería "fácilmente compatible" con este proyecto, del que aseguró que debe realizarse en esta ciudad para formar parte de su oferta cultural. "Habrá que ajustar las aspiraciones de unos y otros y la disponibilidad del suelo", advirtió el concejal, para quien si A Grela no es la ubicación idónea para el museo, debe buscarse otra.

Xosé Ramón Nóvoa, presidente del Foro Atlántico y conocedor de numerosos museos del automóvil, planteó en el debate que la Xunta y el Ministerio de Fomento se impliquen en este proyecto debido a sus dimensiones, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de defender el patrimonio gallego. También resaltó como decisivo saber cuánto dinero va a costarle esta iniciativa a la ciudad, además de por cuánto tiempo se cederán los terrenos en los que se construya.