La Diputación asumirá la gestión directa del teatro Colón hasta su cesión al Concello

La Diputación asumirá la gestión del teatro Colón mientras no se produzca su cesión de uso al Concello, según explicó ayer la vicepresidenta de la entidad, Goretti Sanmartín, que adelantó que la decisión sobre el futuro del teatro se anunciará "en las próximas semanas", ya que el contrato con la actual concesionaria, Gestión de Espacios Culturales y de Ocio, Eulen, y Unahoramenos Producciones, se dará por finalizado en mayo.

"El escenario para que el Concello asuma la gestión no hace posible que esto se haga de manera inmediata, por lo que habrá un periodo transitorio en el que será la Diputación quien gestione directamente el Colón hasta que pase a tener gestión municipal", dijo la vicepresidenta y responsable del área de Cultura de la Diputación. Sanmartín explicó ayer que es un tema "muy complejo" y que precisa no solo "muchas reuniones políticas" sino también técnicas.

Este debate lo propició la diputada del PP y portavoz de su partido en María Pita, Rosa Gallego, que presentó una moción para que, más allá de mayo -cuando expira el contrato a petición de la empresa, por las pérdidas que acarrea-, se mantenga la programación y se subrogue a todos los empleados, lo que implica que sea otra empresa privada la que se haga cargo de la gestión del teatro. Esta moción fue rechazada con once votos a favor y 18 en contra. Sanmartín aseguró que la intención de la Diputación es que no deje de haber espectáculos en el teatro y que se interrumpa la programación solo en el periodo en el que se transfiera el uso del edificio entre administraciones. La diputada de Marea Atlántica y concejal de Participación, Claudia Delso, tachó ayer de "insensible" y de "tramposa" la petición del PP, ya que, aseguró que contenía "faltas de rigor". Delso defendió, además, que no "entraría al trapo" de las "ocurrencias" del PP, y afeó que la formación se escudase en la defensa del trabajo de los empleados del Colón, que se encuentran en una situación delicada, para hacer oposición.

La misma acusación le hizo la vicepresidenta de la Diputación y cargó contra el PP por "jugar políticamente con la lógica preocupación de los trabajadores y trabajadoras que contrató Eulen para el Colón". A pesar de que Sanmartín manifestó la "sensibilidad" de la entidad con la plantilla, aclaró que todas las decisiones que tome la Diputación han de estar "amparadas por el marco legal y por los informes de los servicios técnicos de la institución provincial".

Alternativa dos Veciños

El diputado de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, afeó a Gallego que fuese "a pedir a la Diputación" algo que, después, bloquearía en el pleno de A Coruña. "Primero, pónganse de acuerdo en el Concello y después vengan aquí", aseveró, ya que el PP no es favorable a que sea el personal municipal el que se haga cargo de la gestión del Colón.