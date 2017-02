Condenado a un año de prisión por robar 1,30 euros de un supermercado

Un hombre fue condenado a un año de cárcel por robar 1,30 euros en un supermercado situado en el Agra do Orzán. El procesado, según consta en la sentencia, accedió al establecimiento sobre las nueve y media de la mañana del 3 de octubre de 2014 y se dirigió a una de las cajeras, a quien le espetó: "Soy el padre del patriarca". El sospechoso gritó a los trabajadores que le entregasen el dinero de la caja registradora, al tiempo que les advirtió de que, si no lo hacían, sacaría una pistola. "El acusado hizo ademán en el bolsillo derecho de llevar algo, hizo gesto de golpear a la cajera y a la encargada, pero no llegó a hacerlo", relata el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña en la sentencia, en la que considera acreditado que dio varios golpes en la caja registradora. Finalmente, la cajera le entregó un euro y treinta céntimos.

El ladrón, que estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas, cogió el dinero y se dio a la fuga. Los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos localizaron al imputado en las inmediaciones del supermercado y lo detuvieron. El hombre, que cuando sucedieron los hechos tenía 41 años, ya había sido condenado en 2012 por cometer un delito de robo con violencia o intimidación. Tras su arresto ingresó en prisión provisional y sin fianza debido a los antecedentes penales que tiene.

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 tuvo en cuenta a la hora de dictar la condena de un año de prisión la atenuante de haber actuado bajo los efectos de sustancias estupefacientes y del alcohol, así como la agravante de reincidencia. Además, le impuso el pago de una indemnización de 300 euros a la cajera por el daño moral que le causó y el abono de las costas del procedimiento judicial. Contra la sentencia cabe recurso.