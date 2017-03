Colas en A Coruña al salir a la venta las entradas para el concierto de Ricky Martin

Las entradas para el concierto que el cantante puertorriqueño Ricky Martin ofrecerá en el Coliseum de A Coruña el 13 de mayo han salido a la venta hoy, a partir de las 10.00 horas.

Los billetes para la gira One World Tour cuestan entre 80 y 50 euros más gastos y la promotora Esmerarte alerta de que solo serán válidas las que se adquieran a través de las webs www.esmerarte.com/rickymartin y www.ticketea.com o físicamente, en la plaza de Ourense.

En este concierto actuará también la banda CNCO, autora del éxito Reggeaton lento, como telonera del cantante puertorriqueño que, además de interpretar sus últimos éxitos, como La mordidita, repasará clásicos de su carrera, como Come with me, She Bangs, Tal Vez, Livin' la vida loca, Pégate, Adiós, La Bomba, Cup of life y Asignatura Pendiente.