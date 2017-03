Invasión británica en el Noroeste

El rock británico, sin etiquetas de estilos o corrientes diferenciadoras, volverá a oírse en la playa de Riazor en un Festival Noroeste Estrella Galicia. Los conciertos tendrán este año como cabeza de cartel de una de sus dos noches a otra banda inglesa, como ha sido habitual en algunas de las últimas ediciones. En 2017 será Kaiser Chiefs, que tocará el viernes 11 de agosto.

El grupo de Leeds, que ayer actuó en el espectacular auditorio O2 de Londres, sucederá en A Coruña a sus compatriotas Editors y Ocean Colour Scene, las atracciones de más nombre en el cartel del Noroeste Estrella Galicia del año pasado.

Dos años antes -con los suecos Mando Diao de por medio en 2015-, habían tocado los veteranos Madness, también británicos; y en la edición anterior se habían subido al escenario para gozo de multitud de fans los recuperados Suede. En años anteriores los organizadores demostraron predilección por otros solistas o formaciones ingleses como Paul Weller, The Cure, The Stranglers, Immaculate Fools o Status Quo, a los que se suman los escoceses The Waterboys.

Kaiser Chiefs llegarán dentro de seis meses a Riazor con seis álbumes de estudio -el más reciente Stay together (2016)- y un recopilatorio de piezas previas a su debut como garantía, y con algunos éxitos, especialmente el contagioso tema Ruby, preparados para hacer vibrar y cantar a seguidores y público no tan aficionado. Con millones de discos vendidos, a mediados de la pasada década las canciones de sus dos primeros discos, Employment y Yours, truly, angry mob, sonaban religiosamente en radios y los pubs. La banda recorrió festivales, teloneó a U2 y llevó a Ruby al número uno en el Reino Unido.

Su rock, al que con frecuencia se le ha colgado el calificativo de amplio calado indie, arrancó con furiosos ritmos y guitarras en sus dos primeros trabajos, para explorar otras corrientes más próximas a la electrónica en producciones posteriores. Ricky Wilson lidera la banda desde su formación en 2000, cuando se hacían llamar Parva, y hasta ahora solo han sufrido la baja de su primer baterista.

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) ha tramitado la contratación de Kaiser Chiefs, cuyo caché asciende a 111.320 euros con el IVA incluido. Es la primera cita confirmada del Noroeste Estrella Galicia, que volverá a estar precedido del festival Expandido, con actuaciones gratuitas por toda la ciudad.

Los conciertos estrella del Noroeste en la playa de Riazor en 2016, con los también británicos Ocean Colour Scene y Editors como reclamo principal, se adjudicaron por 175.450 euros, según hizo público el Ayuntamiento. Los de Loquillo, Ute Lemper, Nouvelle Vague y Carlos Baute en María Pita también en agosto costaron entre 30.000 y 37.000 euros.