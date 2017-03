El octavo usuario de Langosteira

Si prospera la solicitud presentada por Deep Water Oil Transhipment Hub, una empresa de Madrid creada hace menos de un mes, para construir y explotar una terminal de graneles líquidos en el puerto exterior, la Autoridad Portuaria celebraría su duodécima concesión en punta Langosteira: Galigrain tiene tres; Terminales Marítimos de Galicia, dos; Pérez Torres, dos; y Repsol, Alcoa, Hormigones Carral y R, una. La que pidió Pemex, paralizada, no se ha otorgado

La solicitud de una concesión en punta Langosteira de la empresa recién creada Deep Water Oil Transhipment Hub, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, sería la duodécima en ser otorgada por la Autoridad Portuaria si supera las fases de tramitación. La petición de esta firma con sede en Madrid constituida el pasado 8 de febrero con un capital de 30.000 euros tiene por finalidad construir y explotar una terminal de graneles líquidos en el puerto exterior y se encuentra en etapa de competencia de proyectos.

Esta fase inicial es un periodo de un mes en el que hay que esperar a que se presenten o no otras solicitudes con un objeto similar. Suele abrirse para nuevos peticionarios en instalaciones portuarias en las que queda poca superficie sin ocupar, que no es el caso de la dársena de Langosteira, con tres operadores asentados desde 2012 (Galigrain, Terminales Marítimos de Galicia y Pérez Torres Marítima, que tienen más de una concesión para la ampliación de su superficie) y otros cuatro (Hormigones Carral, Alcoa, R y Repsol) en distintas etapas de la concesión pero sin hacer aún uso de naves o instalaciones.

Si no hay más concurrentes, el Puerto procedería a la exposición pública del proyecto de Deep Water Oil Transhipment Hub, del que por ahora se desconocen más detalles, antes de que se otorgase la concesión y comenzasen las obras. La intención de la empresa se ha planificado en los últimos meses, antes de su reciente creación, y es la de construir y explotar en Langosteira una terminal en la que almacenar, mezclar, transformar y cargar y descargar graneles líquidos.

Para ello la compañía madrileña solicita 45.094 metros cuadrados de superficie terrestre y otros 2.899 para las conducciones de graneles. Es un espacio mayor que el que pidió la multinacional Repsol (30.000 metros cuadrados), el que anunció la petrolera mexicana Pemex en 2012 para una terminal de las mismas características (también de 30.000 metros cuadrados) -la concesión se solicitó aquel año pero aún no se completó la documentación y por lo tanto no se ha otorgado-, y que el que en su momento preveía ocupar la china Beijing 3E para otra terminal, 120.000 metros cuadrados, un proyecto del que no se ha vuelto a saber.

El Puerto coruñés recibe con gran optimismo los planes de Deep Water Oil Transhipment Hub, pero tanto la entidad como la empresa evitan profundizar en dar información sobre sus futuras actuaciones en el puerto exterior, al menos hasta que se supere la fase de competencia de proyectos.

El objeto social de la empresa que recoge el Registro Mercantil es la "intermediación y servicios relacionados con el petróleo y sus derivados tanto físicos como financieros", entre los que se incluyen "la construcción, gestión, explotación, administración, mantenimiento, conservación, rehabilitación y acondicionamiento de todo tipo de concesiones públicas o privadas".

Instaladas ya en el puerto exterior Terminales Marítimos de Galicia, Galigrain y Pérez Torres, este año prevé hacerlo Alcoa en casi 5.000 metros cuadrados para construir y explotar una terminal de alúmina y coque. Repsol está haciendo sondeos para completar el traslado del 60% de su actividad desde los muelles urbanos antes de abril de 2018 y su concesión pasa ahora por trámites ambientales.