Medio Ambiente pide informes a Residuos y Augas de Galicia para el dragado de la ría

Casi nueve meses después de que expirase la fecha de presentación del proyecto definitivo del dragado de la ría de O Burgo, el Ministerio de Medio Ambiente todavía sigue recabando información para la elaboración del documento. Ha solicitado a Augas de Galicia y también a la Subdirección General de Residuos que le manden más datos sobre el estuario con el fin de completar los trámites que le faltan para desatascar el proyecto, que son: el estudio de impacto ambiental, el documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública del dragado. Las alegaciones están estudiadas desde el mes de julio, pero todavía no se ha presentado el proyecto definitivo que guiará la ejecución de las obras de saneamiento del estuario

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado más información a Augas de Galicia y a la Subdirección General de Residuos para ultimar la Declaración de Impacto Ambiental y para redactar el proyecto final de dragado de la ría de O Burgo. Según los plazos marcados, el proyecto tendría que haber sido presentado ya el 21 de julio del año pasado, que era cuando se terminaba el periodo para dar a conocer el estudio de impacto ambiental, el documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública del dragado.

A pesar de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar remitió en plazo a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural todas las enmiendas presentadas al plan, así como sus conclusiones, tras haberlas estudiado, incluso las que se habían presentado fuera de plazo, el informe no siguió avanzado según el calendario establecido. Se paró en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Ambiente, que ahora ha requerido nueva información a Augas de Galicia y a Residuos para "completar" la evaluación ambiental.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente indican que, en cuanto reciban la información y la estudien, el proceso seguirá su curso y se presentarán tanto el estudio de impacto ambiental, como el documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública del dragado. No hay ahora una fecha marcada para que se produzca esa presentación.

La tardanza de este proceso contrasta con la celeridad exigida a las administraciones para presentar sus alegaciones al plan, ya que la exposición pública fue de tan solo un mes y el plazo se acabó el 19 de enero, de modo que se desoyó la petición de los alegantes de ampliar el plazo quince días, por la complejidad del documento y porque el plazo corría durante las Navidades.

La Plataforma en Defensa da Ría do Burgo se concentró el pasado mes de febrero ante la Delegación del Gobierno para exigir que el Ministerio de Medio Ambiente publique un calendario de actuaciones y para que el Gobierno central incluya partidas económicas en su presupuesto para la ejecución de las obras.

Mientras no se publiquen los trámites que quedan de impacto ambiental, no se podrán definir cuáles serán las actuaciones a realizar en el estuario y, por lo tanto, no se podrán sacar a concurso la ejecución de los trabajos.

En principio y a falta de la inclusión de las alegaciones presentadas o de nuevos cambios, el proyecto contempla la retirada de 554.176 metros cúbicos de lodos, de los que 161.523 metros cúbicos son materiales tóxicos. Estos tendrán como destino dos balsas que se realizarán en los márgenes de la ría. Una, en el Concello de Oleiros y la otra en Culleredo, ambas contarán con "geotubos colocados en el interior" de las arquetas, que recibirán el material dragado. Sobre estos almacenes se acondicionará el terreno para poder ampliar el paseo marítimo existente, según consta en el proyecto. En total, en los dos recintos se pondrán confinar 161.714 metros cúbicos de material dragado. En el contenedor de Oleiros habrá capacidad para algo más de 8.000 metros cúbicos de lodos y, en el de Culleredo, para 153.659.