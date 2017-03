Sentenciado por obligar a su hijo menor de edad a robarle dinero a su abuelo

Un vecino de la ciudad reconoció ante la juez de Penal 4 que obligó, al menos en una ocasión, a su hijo a robarle dinero a su abuelo materno. El procesado admitió que, "por lo menos una vez" el menor le sustrajo veinte euros a su abuelo y se los entregó. Si no se apoderaba del dinero, el imputado le mostraba "su enfado" al niño, que tenía 12 años. El procesado también se mostró conforme con el relato de hechos de la Fiscalía sobre el hurto que realizó el 8 de noviembre de 2013 en la vivienda en la que residía su exmujer con sus padres y el hijo que ambos tienen en común.

El sospechoso se presentó en el inmueble sobre las once de la mañana y convenció a su hijo de que avisase si subía alguien. Así, consiguió sustraer una pulsera, una cadena y una moneda de oro. Los objetos fueron tasados en 1.500 euros. El abogado del imputado llegó a un acuerdo antes del juicio con la Fiscalía y la acusación particular, por lo que se declaró culpable y el juicio no se celebró. El acusado se mostró conforme con ser condenado a un año de prisión por cometer un delito de hurto, a pagar las costas de la acusación particular (800 euros) y a indemnizar a su exmujer con 1.243 euros. No ingresará en prisión a condición de que no delinca durante los próximos dos años.