Xulio Ferreiro planteará al PSOE un pacto sobre los muelles, la movilidad en la ciudad y el área metropolitana

El alcalde, Xulio Ferreiro, intentará reunirse ya esta semana con el Partido Socialista para hablar sobre tres grandes temas del futuro de la ciudad: la fachada marítima, la movilidad y la construcción del área metropolitana. Después de haber perdido la cuestión de confianza y de que PP y PSOE no se uniesen para arrebatarle el mando de María Pita, el Gobierno local plantea "un cambio de relación" no solo con los socialistas, sino también con PP y BNG. Les instará a llegar a un consenso en estos tres grandes temas, aunque asegura que las conversaciones empezarán por la movilidad. El portavoz del PSOE, José Manuel García, no da por enterrada la moción de censura "al cien por cien", al contrario que el presidente de la gestora socialista, Florencio Cardador

Una vez que ha expirado el plazo de un mes para presentar un gobierno alternativo al de la Marea Atlántica, el alcalde, Xulio Ferreiro, cree que se debe producir "un punto de inflexión" en la política municipal, así que, asegura, centrará el debate con los partidos de la oposición en tres temas: el futuro de los terrenos portuarios desafectados, la movilidad y la configuración del área metropolitana. Ferreiro buscará el acuerdo con todos los grupos municipales -PP, PSOE y BNG-, pero el objetivo fundamental es alcanzar el pacto con el PSOE, con quien hasta ahora no ha sido posible el consenso en estos tres temas, básicos para Marea.



"Nuestra intención es empezar a hablar ya, cuanto antes, de estos asuntos. No tiene sentido mantener una relación de hostilidad con aquellos grupos que pueden conformar una mayoría en el Pleno. Lo creí siempre, pero no fue posible. La realidad de aquí a final de mandato va a ser esta [sin coalición de PP y PSOE], por lo que creo que es importante iniciar una nueva etapa de relaciones", dijo ayer Ferreiro, en alusión directa al PSOE. El alcalde firmó ayer el decreto que da por aprobados en fase inicial los presupuestos municipales.



El portavoz socialista, José Manuel García, explicó ayer que si el alcalde les "llama para hablar, allí" estarán, aunque que lleguen o no a un acuerdo sobre los grandes temas del futuro de la ciudad "dependerá de las condiciones que se planteen" durante las conversaciones. "Es el Gobierno local el que marca la agenda", asume García, aunque asegura que su partido tiene un posición ya "definida" tanto sobre la movilidad, que será el primero de los temas que Ferreiro ponga sobre la mesa, como sobre la creación del área metropolitana y sobre el futuro de la fachada marítima.



Sobre la posibilidad de que durante lo que queda de mandato, el PSOE se alinee con el PP para arrebatarle la Alcaldía a Xulio Ferreiro, el portavoz del PSOE, José Manuel García dice que esa opción no está "al cien por cien" descartada, al contrario que ha dicho el presidente de la gestora local socialista, Florencio Cardador. García, sin embargo, señala que no es algo que esté "en los planes" de su grupo.



El alcalde agradeció ayer a la concejal del BNG, Avia Veira, su colaboración durante todo el mandato y aseguró que tratará también estos tres grandes temas del futuro de la ciudad con ella y con el PP, ya que cree que puede haber algún punto de encuentro. Con el PSOE, el alcalde intentará reunirse ya "esta semana". "Una vez clarificado el escenario en el que nos encontramos, creo que es necesario conseguir afrontar de forma conjunta los grandes retos que tiene esta ciudad, que necesita una serie de grandes pactos sobre temas capitales", comentó ayer Ferreiro, que tilda de "grandes batallas que van a definir" el futuro de la ciudad, "la construcción del área metropolitana, el pacto por el rescate de la fachada marítima y el modelo de movilidad".



Sobre los reproches que el regidor le hizo al PSOE ayer acusándole de haber hecho "un flaco favor a la ciudad" negando la confianza al alcalde para no presentar una alternativa después -con la consecuencia de que los presupuestos municipales se aprobasen como los diseñó Marea- García replica que la irresponsabilidad partió del alcalde, al ligar su cargo a la aprobación del documento "cuando tenía un acuerdo casi cerrado con los socialistas".



Ferreiro recalcó ayer que ha quedado "demostrado que, en estos momentos, no hay una alternativa real al Gobierno de la Marea Atlántica en el Concello". "Para lo único para lo que sirvió este mes fue para atrasar la entrada en vigor de los presupuestos", dijo Ferreiro. "La aprobación de estos presupuestos no solo debe marcar un punto de inflexión en la acción de Gobierno, sino también en la relación con los grupos de la oposición", sentenció.