Siete claves de la consulta por el puerto

Concentración de la Comisión Aberta en Defensa do Común el lunes antes del pleno. queiruga/roller agencia

El Gobierno municipal inició en febrero los trámites para realizar una consulta ciudadana sobre el futuro de los terrenos portuarios. Por el momento es una incógnita el contenido de la hipotética pregunta e incluso está en el aire si, legalmente, será posible su realización. Lo que sí es seguro es que, de ser factible jurídicamente, el referéndum tendrá que sortear por el camino dos obstáculos de calado, al ser necesaria una mayoría absoluta del pleno que por el momento no tiene y el permiso del Gobierno central. A continuación se explican las principales claves de la consulta que el Concello pretende poner en marcha

►¿Por qué se ha puesto sobre la mesa la convocatoria de una consulta sobre el futuro de los terrenos portuarios? La propuesta parte de la Comisión Aberta en Defensa do Común, un colectivo nacido para reclamar la devolución gratuita al Concello de varios terrenos y edificios propiedad del Gobierno central y de la Autoridad Portuaria, como La Solana, el hotel Finisterre, los muelles del puerto interior que quedarán vacíos con el traslado a Punta Langosteira. El Gobierno municipal, que respalda la petición de esta entidad, ha mostrado su apoyo a la convocatoria de una consulta para que los vecinos se posicionen sobre el futuro de estos terrenos.

►¿Puede convocar el Gobierno local una consulta de forma unilateral? No. De acuerdo con la Lei de Administración Local de Galicia, el Gobierno municipal necesita, en primer lugar, contar con el respaldo de la mayoría absoluta del pleno. Si cumple con este requisito, deberá enviar la solicitud de consulta a la Xunta, que a su vez la remitirá al Gobierno central. Será este quien finalmente decida si autoriza o no la convocatoria.

►¿Quién debe convocar formalmente la consulta? Aunque la autorización final corresponde al Gobierno del Estado, es el Consello de la Xunta quien en última instancia deberá convocar la consulta popular mediante decreto.

►¿Puede el Concello formular una consulta sobre cualquier asunto? No. De acuerdo con el informe realizado por la Asesoría Jurídica municipal a petición del alcalde, la consulta debe tener por objeto "asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean especialmente relevantes para los intereses de los vecinos", quedando excluidos todos aquellos que, aún teniendo carácter local, afecten a competencias exclusivas del Estado o de las Comunidades Autónomas.

►¿Cumple el asunto de la ordenación de la fachada marítima con este último requisito? Difícilmente ya que, tal y como se señala en el informe de la Asesoría Jurídica, la ordenación urbanística del borde litoral está condicionada por la presencia de la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado -titulares de La Solana, el Finisterre y los muelles- y de varios convenios en los que también participaron otras administraciones como el Ministerio de Fomento, en 2004.

►¿Cómo se tendrá que definir la hipotética pregunta? El primer paso es que el alcalde firme el decreto para iniciar el procedimiento de aprobación de la consulta. A partir de ahí, podría convocar una Comisión Informativa Especial y abrir un periodo de información pública, abriendo un plazo para presentar alegaciones sobre los términos de la consulta. Después, será necesario contar con informes de la Secretaría y la Intervención municipal, con el dictamen de la Comisión y llevarlo a pleno.

►¿Hay alguna propuesta de pregunta concreta sobre la mesa? La Comisión en Defensa do Común ha hecho una, en que extiende la consulta no solo al futuro de los terrenos portuarios sino a la antigua cárcel o a los terrenos de A Maestranza. Aunque tiene el apoyo de Marea y BNG, PP y PSOE ya anunciaron el lunes que no aprobarían una pregunta en estos términos.