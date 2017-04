Inversión para comenzar la ampliación de Lavedra, pero no la del puente de A Pasaxe

Solo uno de los tres grandes proyectos de carreteras previstos por el Ministerio de Fomento para mejorar los accesos de la ciudad recibe fondos suficientes para comenzar las obras este mismo año. A la ampliación de la avenida de Alfonso Molina, que pagará Audasa a cambio de mejoras económicas en la concesión de la autopista AP-9, le inyecta Fomento 2,5 millones de euros en los presupuestos del Estado este año. Esta millonaria inversión contrasta con el ritmo marcado para la conexión de la AP-9 con la tercera ronda, denominado vial 18, y la ampliación del puente de A Pasaxe, con inversión prevista solo para los estudios y proyectos. En el caso del viaducto, Fomento ha retirado incluso la previsión económica para ejecutar la obra en años próximos.

El Gobierno central introduce como una de sus principales novedades para A Coruña los primeros fondos para mejorar la operatividad del aeropuerto con el objetivo de reducir los desvíos por mal tiempo y dedica una vez más un millón de euros, el mismo que ha sido incapaz de ejecutar en los últimos años. La limpieza de las aguas de O Burgo se aplaza un año y no se completará hasta 2020, si se cumplen las previsiones escritas por el Ministerio de Medio Ambiente en los Presupuestos Generales del Estado. Estas son las líneas primordiales de las cuentas para A Coruña.

►Carreteras. Fomento mantiene la redacción del proyecto para ensanchar el puente de A Pasaxe; la conexión de la autopista AP-9 con la tercera ronda por Culleredo; y la ampliación de la avenida de Alfonso Molina. Los presupuestos de este año detallan unas fechas y coste de ejecución de la obra en Lavedra que no figuraban en el de 2016. El arranque de trabajos se prevé para este año, con 2,5 millones de euros, y el fin de obra, para 2021. El Ministerio prevé disponer a principios de verano del proyecto definitivo, con ajustes tras las conversaciones con el Ayuntamiento. En el caso del puente de A Pasaxe, la inversión cubre solo la redacción del proyecto, no la ejecución de la obra. Fomento retira la previsión presupuestaria para acometer la ampliación en los próximos años. Esa proyección sí la incorporaba en las cuentas de 2016: 25 millones de euros entre 2017 y 2019. Los 477.000 euros consignados servirán solo para redactar el proyecto, que no estará diseñado hasta 2018, cuando se abonarán los últimos 95.000 euros del contrato. La ampliación del puente de A Pasaxe fue un compromiso de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, con el entonces alcalde, Carlos Negreira, a las puertas de las elecciones municipales en las que Marea Atlántica accedió a la Alcaldía. El nuevo ministro, Íñigo de la Serna, mantiene la redacción del proyecto, pero borra las referencias económicas y de plazos de la ejecución de obra. La conexión de la autopista AP-9 y la tercera ronda por Culleredo, bautizada como vial 18, se queda con 100.000 euros, los mismos que recibió en 2016 y no se gastaron, y hasta 2018 no recibirá un empujón real, con tres millones de euros. La inversión total es de 18,1 millones de euros hasta 2021.

►Aeropuerto. La inversión en Alvedro, concentrada a través de la entidad pública Enaire, incluye como mayor novedad el desarrollo de mejoras para la navegación, con el objetivo de facilitar la operatividad de la cabecera de la pista opuesta a la ría de O Burgo, lastrada por la falta de visibilidad en situaciones de meteorología adversa. El objetivo básico es reducir los desvíos de vuelos provocados por el mal tiempo. A este fin destina 400.000 euros en 2017, complementados con un millón de euros en 2018 y 200.000 euros en 2019. La principal inversión relacionada con el aeródromo son los 3,24 millones de euros destinados a actuaciones medioambientales. Las mejoras en el edificio de la terminal absorberán 560.000 euros.

►Ría de O Burgo. La regeneración de las aguas de O Burgo, un clásico en los últimos presupuestos del Estado que jamás ha llegado a ejecutarse, vuelve a aparecer consignada con un millón de euros y su conclusión vuelve a aplazarse un año. El guión se repite: es el mismo millón de euros presupuestado una y otra vez esta década sin llegar a ejecutarse. El Ministerio de Medio Ambiente prevé concluir ahora la regeneración y limpieza de la ría en 2020. El proyecto de dragado se ha atascado en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental. El proceso comenzó el 22 de octubre de 2013 y tendría que haber finalizado el 21 de julio de 2016, con la publicación del proyecto definitivo. El Ministerio de Medio Ambiente todavía no ha dado el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental y ha solicitado más información a Augas de Galicia y a la Subdirección General de Residuos.