El PP se queda solo en su defensa del presupuesto del Estado para A Coruña

Los Presupuestos Generales del Estado para A Coruña solo gustan en la ciudad al Partido Popular, el mismo que los ha confeccionado en Madrid. Ni el Gobierno local, de Marea Atlántica, ni PSOE y BNG, en la oposición, defienden las cuentas por considerarlas negativas para A Coruña. Frente al realismo presupuestario que argumentan los populares, Marea considera "decepcionantes" las inversiones previstas; el PSOE acusa al Gobierno de Rajoy de dejar a la ciudad "en lista de espera"; y el BNG le advierte de que "renuncia de modo obsceno" al desarrollo económico.

La concejala de Hacienda, Eugenia Vieito, señala como preocupante que el presupuesto "frene inversiones e impida el desarrollo de proyectos demandados históricamente, como el tren del puerto exterior". Son, argumenta, unas cuentas "lesivas" para la ciudad que abandonan la inversión en ella. Vieito señaló que resulta "insuficiente" la inversión de 500.000 euros para mejorar la red ferroviaria con Ferrol.

Desde el PP, su concejal y diputado en el Congreso Miguel Lorenzo destacó el "compromiso" con la ampliación de Alfonso Molina; con la inversión en el puerto exterior, aunque sin mencionar el retraso en la conexión ferroviaria; y con las mejoras en la navegación en el aeropuerto. Respecto al millón de euros previsto para el dragado de la ría de O Burgo, Lorenzo justificó que el Ministerio de Medio Ambiente está pendiente de resolver las alegaciones y estudios previos para poder iniciar el saneamiento. La regeneración de la ría lleva ya 40 meses en fase de estudios ambientales.

El portavoz municipal del PSOE, José Manuel García, reprochó al PP que proyecte "lánguidas" inversiones en aquellas ciudades en las que no gobierna o "no tiene previsto gobernar". García censuró que no aparezca ninguna inversión estratégica "firme" y que muchas de las obras previstas en los presupuestos "ya tenían que estar acabadas".

El BNG concluye que las inversiones del Estado para la comarca "olvidan demandas históricas necesarias, renuncian de modo obsceno al desarrollo económico y a la generación de empleo, y prescinden de la movilidad sostenible y la regeneración de la ría. Su concejal, Avia Veira, las considera "un desprecio a A Coruña y limosnas sin criterio". "Vuelve a llover sobre mojado", concluyó.

La Plataforma en Defensa de la Ría de O Burgo y la Agrupación de Mariscadores censuraron que la regeneración de esas aguas "quede relegada" en los presupuestos, lo que confirma, en su opinión, "el abandono y la falta de interés del Gobierno del PP por acometer las tan necesarias actuaciones en O Burgo".