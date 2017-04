Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno! Más aún si es óptimo. Y cuánto cuesta después asumir el descenso de ese nivel. Tras un concierto memorable del domingo anterior, el del pasado jueves fue mucho más discreto. Mal, no, claro. Nuestra Banda no es capaz de hacer un concierto malo ni aunque se lo proponga. Menos aun, dirigida por un maestro de notable trayectoria. Es natural que no siempre pueda alcanzarse la excelencia; pero, ¡que difícil es bajar el listón! Con todo, el concierto del jueves fue de menos a más. Comenzó con ese precioso preludio de La meiga, que hemos escuchado a esta misma Banda en muy superiores interpretaciones. Otro tanto cabría decir de la aburrida versión de la Suite en La, que la agrupación ha tocado muchas veces a lo largo de su historia. Y hasta de la Fiesta, de la Sinfonía sevillana, con notable ausencia del ambiente festivo. Todo comenzó a cambiar a partir de esa obra maestra que es el preludio del segundo acto de El caserío, donde la caja y los dos flautines a dúo (como txistus) bordaron esa preciosa sección central de aire popular. Notable versión de la tercera danza fantástica - Orgía - para concluir el concierto, que aun habría de completarse con un bis, de excelente ejecución: preludio de La Marchenera, de Moreno Torroba. (Entre paréntesis: me pregunto cómo un maestro tan grande como él -autor de esa joya que es Luisa Fernanda- desaprovechó la extraordinaria calidad de la petenera, de esta misma obra, y no la integró en esa suerte de discreto preludio-potpourri, lo cual lo hubiera mejorado sensiblemente).