Formoso ironiza tras las críticas por presentar a Ferreiro

El presidente de la Diputación provincial, Valentín González Formoso, aseguró ayer en una entrevista en Radio Coruña que no le caben "en los dedos de la mano" las felicitaciones por presentar al alcalde Xulio Ferreiro en el desayuno de Nueva Economía Fórum, celebrado el pasado mes. La decisión de aceptar la invitación había sido criticada duramente por la concejal socialista, Mar Barcón, que comparó su gesto con el de Francisco Vázquez asistiendo a una charla de Albert Rivera. Parece que la opinión de la ex secretaria general ya no tiene el peso de otras épocas.