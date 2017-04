El presidente de la Diputación pide a PSOE y Marea acuerdos "en los temas importantes"

El presidente de la Diputación provincial, Valentín González Formoso, instó ayer al Gobierno municipal y a sus compañeros del grupo municipal socialista a llegar a acuerdos "en los temas importantes" de la ciudad. "Hay que tener altura de miras e inteligencia social suficiente para ponerse de acuerdo en los temas importantes. Para los secundarios puede haber oportunidad para las posiciones personales o la egolatría", remarcó en una entrevista concedida para Radio Coruña.



González Formoso eludió entrar a valorar el trabajo del PSOE local y sus posiciones en cada una de las negociaciones establecidas con el Ejecutivo municipal pero sí reclamó que su partido debe atraer a los socialdemócratas de la ciudad para gobernar "cuanto antes". "Precisan creer en el partido que lo dio todo por esta ciudad", manifestó el presidente del ente provincial.



En alusión a su relación con la Marea Atlántica en la Diputación, González Formoso indicó que la postura de los tres diputados del partido instrumental "comenzó siendo positiva y ahora lo es más". A respecto del futuro del área metropolitana y del transporte de la comarca, el presidente de la Diputación aseguró que la institución siempre respaldará todos aquellos intentos de "interrelacionar" varios municipios de la provincia. "Mejor cuatro municipios trabajando juntos que por separado", hizo hincapié, tras resaltar el programa de apoyo a entidades mancomunadas puesto en puesto por la Diputación.



Con respecto al proceso del primarias estatal que enfrentará a Pedro Sánchez con Susana Díaz y Pachi López, González Formoso no se posiciona sobre los candidatos y considera necesario mantener un perfil institucional. Hace un llamamiento a que el proceso no genere una "cultura del rencor" y entiende que si van a dividir más al partido sería mejor no celebrarlas, aunque las defiende como muestra de fuerza de la militancia.



La imparcialidad que ha optado por mantener Valentín González contrasta con la clara división que vive el grupo municipal en María Pita. La guerra entre los candidatos a las primarias refuerza las divisiones que emergieron en los últimos meses. Mar Barcón, José Manuel García y Fito Ferreiro han mostrado su respaldo a Susana Díaz mientras que Yoya Neira y Silvia Longueira han hecho lo propio con el ex secretario general, Pedro Sánchez. Solo el ex portavoz municipal, José Manuel Dapena, respalda al exlehendakari Pachi López para tomar las riendas del partido.



A nivel gallego, y aunque se autodescarta de nuevo como líder del PSOE autonómico, Valentín González Formoso defiende que se mantenga la actual gestora ya que entiende que no tiene sentido suprimirla por un corto espacio de tiempo cuando el partido está inmerso en unas primarias y a la espera de un Congreso. Actualmente la gestora socialista tiene a Pilar Cancela como presidenta.