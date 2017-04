Recetas con alma y de ida y vuelta

Lleva tres años recorriendo el mundo, buscando abuelas de más de ochenta años para que le cuenten cómo sobrevivieron en tiempos de guerra y escasez, para conocer las recetas que atesoran sus memorias y que ahora hacen ya sin necesidad de pensar. La abuela Manuela Bahamonde Gil, que tiene 88 años, recibió en su casa a Yu Nakamura hace dos años, llegó con su "nieto Simón" y con la idea de hacer un libro que inmortalizase su receta de caldo gallego, una mezcla de ingredientes muy especial al que echa verdura, "un trocito de pollo", unto, "porque es el alma del caldo", "habas", patatas? y del que ha tenido que compartir el secreto con sus nueras y sus madres.



Ya con el trabajo terminado, Yu Nakamura ha vuelto a A Coruña, con su libro bajo el brazo y con todo el sabor del caldo todavía en la memoria. En tres años visitó quince países, desde Portugal a Sri Lanka, Taiwan, Micronesia y Japón, lugares a los que intenta volver para reencontrarse con las que, un día, le cedieron un poco de su historia para llenar de vida un libro que, hasta entonces, era solo un sueño. Ahora, las protagonistas se adivinan entre caracteres nipones, con sus caras sonrientes e, incluso, al lado de familiares que ya no están, pero que recuerdan a diario.



Yu Nakamura seguía siempre el mismo patrón, quería conocer las vidas de las abuelas a las que visitaba, las dificultades a las que se habían tenido que enfrentar durante sus más de ochenta años de vida, salpicadas de guerras, posguerras y tormentas y, después, juntas, elaboraban una receta especial. En su cámara y también en las páginas del libro están inmortalizadas esas combinaciones de ingredientes que, se tomen donde se tomen, siempre saben a casa, a hogar e infancia y que han sacado de un apuro a más de una familia. Quién sabe si ahora también lo harán con los clientes de la autora, ya que su proyecto no acaba con la edición del volumen sino que siguen en internet, en su web 40creations, y también en Tailandia, ya que, en sus planes para cuando vuelva a casa está abrir un restaurante con una tienda en la que los productos sostenibles sean los protagonistas.



La abuela Manuela recuerda que, cuando vivía en la marroquí Sidi Ifni, porque su marido era militar y estaba destinado allí, bajaba al mercado y compraba nabos en los puestos de fruta, pero solo quería la parte de arriba, la verde, para hacer su caldo especial. "No me querían cobrar, porque ellas el verde no lo usan, lo tiran, y decían que, si dejaba el nabo, que era lo que se comía, que no me cobraban", recuerda la abuela Manola entre risas. Y es que, durante más de sesenta años, se las tuvo que ingeniar para sacar del fondo de la cazuela comida para toda la familia. Dice Yu Nakamura que cocina muy bien y ella se ríe, porque tiene "más de 60 años de práctica" y, aunque se "libró" hasta los 20 años, porque era la pequeña de las hermanas y eran ellas las que se encargaban de procurar que no faltase un poco de caldo en la mesa, a los veinte tuvo que coger un relevo que ya nunca ha soltado.



Mira con alegría las páginas que comparte con otras abuelas y, como si fuese algo instintivo, limpia los grelos para echarlos en el caldo. Hay costumbres que nunca se pierden.