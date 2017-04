El parque de pisos aumentó en 13.200 desde 2007

Pese al parón que causó la crisis inmobiliaria en el sector de la construcción, los datos de la Dirección General del Catastro contabilizan un aumento de 13.200 viviendas en el municipio de A Coruña en el periodo comprendido entre 2007 y 2016. Esa cifra es la más alta de Galicia, ya que en Vigo el incremento fue de 11.500 viviendas, aunque los profesionales de este mercado advierten de que el hecho de que se hayan construido no supone que se hayan vendido, puesto que el Catastro no menciona en qué situación se encuentran.



Otro factor que hay que tener en cuenta, y que puede explicar la impresión generalizada de que no hay gran cantidad de viviendas nuevas, es que algunas de las que contabiliza el Catastro pueden haber sido construidas antes de 2007 y registradas posteriormente, así como que una parte de ellas quedaran paralizadas temporalmente y se reanudaran después.



El importante número de promociones que se pusieron en marcha antes del inicio de la crisis explicaría que algunas de ellas fueran inscritas en el Catastro posteriormente y los graves problemas económicos que sufrieron numerosas promotoras hicieran que la construcción de una parte de las viviendas quedase bloqueada.