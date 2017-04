Velocidad de crucero luso-coruñesa

La Autoridad Portuaria confía en volver a ser el puerto más importante en número de cruceros y cruceristas desde la frontera con Francia hasta Lisboa el próximo año y repetir este 2017 de récord, con 170.000 pasajeros previstos. Hay confirmados 90 barcos de partida y prevé incorporaciones en los próximos meses. Una de las contribuidoras a la suma de turistas ha sido, afirma el presidente del Puerto, Enrique Losada, la entente con Oporto, un atraque "muy complementario en tiempos de navegación" con la ciudad. Hasta 29 de las 121 escalas de este año tienen origen o destino en Leixoes. Otros 14, en Lisboa.



En 2009 llegaron a la ciudad 50.000 cruceristas y para el ejercicio en curso de 2017 prevén un cierre con 170.000, superando así, a Vigo, otrora líder, además de a Oporto, Bilbao, Santander y Gijón. De cumplirse las previsiones para 2017 de los responsables portuarios coruñeses, se remontaría la caída de viajeros, que no de cruceros (hubo dos más), de 2015 y 2016. El presidente del Puerto olívico, Enrique López Veiga, se mostraba la pasada semana contrariado por la diferencia de previsiones entre una y otra ciudad. Vigo tiene únicamente 45 cruceros confirmados para este año, por lo que ha prometido una ofensiva comercial y publicitaria.



¿Qué papel tiene la alianza que A Coruña firmó con la ciudad lusa? Enrique Losada explica que es uno de los factores que han contribuido a la ecuación. "Leixoes es bastante más pequeño que nosotros pero somos muy complementarios en tiempos de navegación", expone en una entrevista a este periódico, en la que indicó que hay un "elemento clave" para ello que es "la velocidad óptima de navegación". Leixoes, de momento por debajo de ambas terminales en número de cruceristas -prevé más de 100.000 para 2017- está creciendo a un ritmo espectacular y en 2018 se estrenará como puerto de salida de cruceros. Para ese año, A Coruña tiene confirmadas trece escalas con origen o destino en Oporto y 6 con origen o destino en Lisboa, sobre las 90 previstas, un número que, da por seguro la Autoridad Portuaria, crecerá.



"Las márgenes de las navieras se han reducido de forma importante y están escrutando muy intensamente los costes, como los del fuel, y el tiempo de navegación a la velocidad óptima es magnífico y nos hace complementarios para tratar de vender ese convenio entre nosotros", relata Losada.



Indica que no es el único factor. Añade, por ejemplo, el "esfuerzo tarifario para hacer rentable a la naviera la escala", el "esfuerzo" conjunto de "Autoridad Portuaria, consignatarios, prácticos, amarradores..." y que las encuestas entre viajeros valoran "la atención que reciben en la ciudad".



Los buques que vendrán en 2018, además, son de tamaño importante. Entre las compañías figuran MSC Cruceros, Aida Cruises, Costa Cruceros y Royal Caribbean. El calendario para el próximo año incluye la visita del exclusivo buque residencial The World, que recorre los mares del mundo visitando decenas de países y deteniéndose solo en algunos puertos por algunos días. En el caso de A Coruña, durante dos jornadas en julio. También atracará el MSC Meraviglia, insignia de una nueva generación de buques de alta gama con alta capacidad y dotaciones como un parque acuático, una cúpula con pantalla led y un programa de entretenimiento a bordo que incluye espectáculos del Cirque du Soleil.