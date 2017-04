"Sus amigos se dieron cuenta de que faltaba y se echaron al agua, pero ya no lo encontraron"

"Los amigos le tiraban un balón para que se agarrase, pero pensé que estaban jugando. No me di cuenta de lo que estaba pasando", asegura Carmela Espiña, una vecina de Monelos que estaba en el arenal del Orzán cerca de la orilla con una amiga. Aroa Maneiro, de 19 años, y Jessica Novo, de 20, relatan que tenían sus toallas a "muy pocos metros" del grupo de chicos que jugaban al fútbol en la orilla. "Primero fue el chico que se ahogó a coger el balón al agua. No sabía nadar, pero como en la orilla hace pie fue igual. Después, unos tres o cuatro amigos se dieron cuenta de que faltaba y se echaron al agua, pero ya no lo encontraron. Una chica llamó a emergencias", cuentan, al tiempo que señalan que hasta que llegaron los efectivos de bomberos y de la Policía Local no se percataron de que había desaparecido un joven. "Cuando llegaron les dijeron a los amigos que saliesen del agua. Nosotras vimos un grupo de chavales y a gente mayor poniendo calma y, al principio, pensábamos que era por una pelea", indican. Aroa y Jessica destacan que las condiciones del mar eran buenas y atribuyen el suceso a que, según sus amigos, la víctima no sabía nadar. En la zona hay un desnivel al entrar al agua, pero no es tan pronunciado como en otras zonas del arenal.



"Estábamos en la playa, pero no vimos nada. Estaba un grupo de chavales jugando al fútbol y cuando nos dimos cuenta empezó a llegar la policía, ambulancias, bomberos... fue cuando nos enteramos de que había desaparecido uno de los chavales que estaba jugando al fútbol", comentan Darío Pérez, de 18 años, y David García, de 19, quienes indican que el mar estaba "tranquilo".