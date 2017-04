La iglesia y el colegio de los Franciscanos sufren un doble asalto la misma madrugada

La iglesia y el colegio de los Franciscanos fueron el pasado fin de semana, en la misma noche, el doble escenario en el que los ladrones cometieron sendos asaltos tras los que se llevaron dinero y objetos de valor. La institución afectada ha denunciado los robos a la Policía Nacional.



El doble asalto se produjo en la madrugada del viernes al sábado pasados en las instalaciones religiosas y educativas de los Franciscanos en la avenida de Calvo Sotelo. En la iglesia la entrada fue forzosa, ya que el o los asaltantes rompieron las puertas de acceso, según señalaban ayer desde el colegio. En el interior revolvieron varias estancias sin que provocaran más desperfectos y salieron del templo con dinero de los cepillos para limosnas en los bolsillos, aunque el importe no se ha podido cuantificar.



La misma madrugada fue asaltado con fuerza el centro educativo de los Franciscanos, situado frente a un lateral de la iglesia. El acceso al interior fue a través de una puerta forzada y en el interior los delincuentes revolvieron cajones y armarios de la secretaría, de donde se apropiaron de dos teléfonos móviles y de dinero, unos 400 euros, según fuentes próximas a la investigación que ha iniciado la Policía Nacional. Desde el colegio apuntan que no se forzaron estancias ni muebles y hasta ahora no se han dado por desaparecidos objetos ni cantidades económicas, ya que, añaden, se está investigando lo ocurrido.



Los dos asaltos a los Franciscanos ocurrieron al comienzo del periodo vacacional de Semana Santa, con profesores y responsables del centro fuera de la ciudad. La directora del colegio regresará para conocer detalles de los robos y seguir las pesquisas, admiten las fuentes del centro, que añaden que es la primera vez que ocurre un asalto de estas características tanto en la iglesia como en el colegio.



Dos fines de semana atrás otro templo religioso, la Colegiata de Santa María del Campo, sufrió la visita de los ladrones, que se llevaron la recaudación de los cepillos de las limosnas. Aquel fin de semana se produjeron otros nueve robos en pisos e inmuebles la ciudad.