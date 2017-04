Los vecinos urgen al Concello a que reordene el parque del Agra sin nuevas construcciones

La defensa convencida que hacen los vecinos del Agra do Orzán para que el futuro parque del Agra sea un área del barrio totalmente verde y carente de nuevas construcciones quedó ayer reflejada en la entrega de más de 1.300 firmas contra la edificabilidad en el polígono. La reclamación vecinal insta al Concello a que la reordenación urbanística del parque que está diseñando para adaptar el plan general a una sentencia del Supremo de finales de 2016 pase por que los terrenos donde están previstas las nuevas construcciones sean comprados o permutados mediante una negociación con los propietarios

La defensa del colectivo vecinal del Agra do Orzán para que el parque del Agra, un proyecto urbanístico aprobado hace once años en el entorno del edificio del Observatorio, sea una zona totalmente verde se escenificó ayer con la entrega de 1.340 firmas recogidas en el barrio que apoyan la inmediata construcción del parque sin ninguna edificación en ese ámbito. Esa exigencia de los vecinos supondría que la reordenación de la zona que va a llevar a cabo el Gobierno local prohibiría el levantamiento de las promociones inmobiliarias que refleja el proyecto inicial, ante lo que la asociación insta al Concello a que negocie una compra o una permuta con los propietarios de los terrenos en los que construirían los nuevos edificios.



Ricardo Seixo, presidente de la asociación de vecinos del Agra, expresó ayer su hartazgo por el retraso en la construcción del parque y por las trabas institucionales y jurídicas a las "históricas" reivindicaciones vecinales: "No más construcciones porque ya hay construcciones de más. No estamos dispuestos a perder ningún metro cuadrado de terreno que se aproveche para zona verde".



"Va para veinte años que demandamos este espacio para el barrio y no vamos a permitir que la situación se alargue indefinidamente. Estamos hartos de falsas promesas y políticos irresponsables. Exigimos hechos y compromisos reales", señala además el texto que acompaña a las firmas entregadas en el Centro Ágora y dirigidas al Gobierno de Marea.



Los vecinos del Agra, un barrio al que Seixo atribuye una población de más de 26.000 personas, pretenden informar también a los demás grupos de la Corporación de las reclamaciones hechas al Ejecutivo local para que la reordenación del parque cierre la puerta a cualquier nueva construcción. Para ello remitieron ayer una invitación a cada grupo para un encuentro esta mañana en el local social de la entidad.



El Ayuntamiento, que informó a los vecinos de sus planes de reordenación en la zona hace semanas, afirma desconocer las exigencias concretas del colectivo.