Concentración de comparsas en apoyo al edil imputado por el Carnaval

Las comparsas de Carnaval en A Coruña Pantaleón, Os Maracos, Amigos da Xoldra, Monte Alto a Cien y Kilomberos de Monte Alto han mostrado hoy su "disconformidad" con el procedimiento judicial abierto contra el Concello a raíz de la denuncia de la presidenta de la Asociación de Viudas de Lugo, Aurora Carro, por un cartel del Entroido.

La denuncia ha supuesto la citación judicial como investigado -figura jurídica que sustituye a la de imputado- del concejal de Culturas, José Manuel Sande, que está llamado a declarar el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 3. Las comparsas reclaman el archivo de la causa con el argumento de que el cartel representa al Carnaval y en esta fiesta "nos mofamos de todo y todos". En apoyo a Sande, sus componentes se concentrarán a la entrada de los juzgados el lunes a partir de las once de la mañana, un acto al que invitan a quien quiera asistir.

Los colectivos del Carnaval coruñés aseguran "no entender cómo se puede admitir a trámite una denuncia hecha por una asociación de viudas de Lugo, siguiendo directrices, según ellas, de las autoridades eclesiásticas correspondientes". "Nos parece tamaño disparate que en un principio no se podía dar crédito a semejante denuncia, y mucho más que un juzgado lo asumiera y tramitara. Nos parece un anacronismo casposo de otras épocas, felizmente superadas", aseguran en un comunicado de prensa emitido esta tarde. Por ello reclaman que se dé "carpetazo a este desagradable e inconcebible hecho".



El concejal de Culturas ha asegurado hoy que afronta con "absoluta tranquilidad" la citación judicial para declarar en calidad de investigado. A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Sande ha señalado que en la imagen, que se enmarca dentro de una serie de carteles, no hay "ninguna voluntad de ofensa" ni "sentimiento anticlerical".



También ha apelado a la defensa que desde el gobierno local "se hace de la libertad de expresión", lo que incluye las expresiones culturales y las manifestaciones artísticas como la que aparece en el mencionado cartel del carnaval. "No hay ninguna ofensa", ha insistido Sande sobre un cartel caracterizado por el "humor". En la imagen, diseñada por el dibujante Alberto Guitián, se representa a una persona disfrazada de Papa, con nariz y mejillas sonrosadas, zapatillas deportivas, una copa de vino y un papamóvil colgando de los hombros.

El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña tomó una decisión opuesta a la del número 3, ya que decidió archivar de forma definitiva otra denuncia presentada contra el Gobierno local coruñés por el mismo cartel del pasado carnaval. La resolución de la juez se fundamentó en que los hechos no constituyen un delito, incluso aunque pueda la imagen pueda ser considerada irreverente por algunas personas.