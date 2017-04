Desarticuladas dos bandas que se hacían pasar por revisores para estafar a personas mayores

Las dos bandas de falsos revisores del gas desarticuladas por los Mossos d'Esquadra estafaron a 340 ancianos en varias provincias, entre ellas A Coruña. Buscaban entre sus víctimas a personas vulnerables de barrios con situaciones de pobreza, e incluso algunas que padecían enfermedades como el alzhéimer. En Cataluña, les proponían instalar un detector de humo aprovechando una campaña institucional dirigida a víctimas de la pobreza energética.



En rueda de prensa, el subjefe del Área de Investigación criminal de Barcelona, Josep Antoni López, describió a los integrantes de las bandas como "desalmados" que atacaban a personas que deberían ser "veneradas socialmente y más protegidas". Estos estafadores no tenían límite: en un caso estafaron dos veces al mismo hombre aprovechando que padecía alzhéimer. Los investigadores tienen incluso una llamada de una víctima pidiendo a los revisores que no le cobraran que no tendría dinero para comer y aún así lo hicieron.



Los seis estafadores detenidos en la operación buscaban a sus víctimas a través de una aplicación que incorpora listines telefónicos de distintas ciudades. Para dar con potenciales víctimas buscaban nombres antiguos como Encarna, Engracia, Eustaquio, Eufrasio, Juana, Dolores y Angustias, entre otros, y les hacían una primera llamada para detectar si coincidían con el perfil que buscaban haciéndose pasar por la administración autonómica correspondiente y anunciado una inspección obligatoria. Eran extrabajadores de una empresa legalmente constituida de revisiones y tenían conocimientos técnicos que exponían ante los afectados.