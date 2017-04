Doce bandas de hardcore, punk y metal tocarán en el Campo da Leña en el Noroeste

Sonidos rock, metal, punk y hardcore -algunos en su vertiente "extrema o divergente"- forman parte de la oferta musical del Festival Noroeste Estrella Galicia. Los grupos Adrift, Hongo, Klute, Lamprea Explosiva, Less Fortunate Songs, Mourn, No More Lies, Romance, Salmiak, Samesugas, Wild Animals y Window Pane actuarán en uno de los escenarios repartidos por la ciudad, el que se instalará en el Campo da Leña.



La selección de estas bandas, algunas coruñesas y otras de zonas distintas de Galicia, es fruto de la colaboración entre la organización del Noroeste con el colectivo de dinamización cultural A Nave 1839. El festival musical, que llega a su edición número 31, se celebrará en la ciudad entre el 8 y el 13 de agosto.