Un furgón queda atascado 40 minutos en el túnel de María Pita

Un furgón quedó atascado esta mañana entre las 11.00 y las 11.40 horas en el túnel de María Pita en dirección a la plaza de As Atochas al superar la altura máxima del vial. El vehículo rozó con el techo en la zona donde se encuentra el acceso al aparcamiento de la plaza de María Pita y para permitir su salida hubo que bajarle la presión de las ruedas, tras lo que pudo dar marcha atrás y salir por el túnel de O Parrote.

Durante el incidente, los vehículos siguieron utilizando el túnel desde la plaza de As Atochas hacia avenida do Porto, mientras que los que se dirigían hacia As Atochas fueron desviados por el túnel de O Parrote. La Policía Local informa que durante el bloqueo del túnel no se produjeron retenciones ni otros problemas de tráfico.