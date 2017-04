Una Caperucita cibernética

Caperucita Roja sigue llevándole comida a su abuela y encontrándose con el lobo, pero los nuevos tiempos han hecho mella en ella. Ahora es una amante de la tecnología, una niña un poco aislada que se enfrenta a su primera responsabilidad real y que, entre muchas otras cosas, solo habla un idioma: el inglés. Esta nueva versión del personaje clásico, pensado para que los más pequeños aprendan la lengua anglosajona de forma divertida, es con el que la compañía You Are The Story abrirá el Festival de Cuentacuentos en Inglés que organiza en el Teatro Colón. El certamen, que durará dos días, comenzará este mediodía a las 12.30 horas con Super Red Riding Hood, y terminará mañana a la misma hora con la representación de la obra de Jonathan Swift Gulliver's Travels [ Los Viajes de Gulliver].



"Nuestra lema es play to learn, learn to play [jugar para aprender, aprender para jugar]. Nos interesa tanto que el niño aprenda el inglés desde una temprana edad como que aprenda a educarse en el juego y a valorar el teatro como un elemento activo en su vida", explica el director de la compañía, Javier de Pascual.



Para lograrlo, el grupo, especializado desde hace cuatro años en cuentos clásicos, se vale de elementos como la inmersión, las canciones y los efectos luminosos; todo un abanico de piezas que envuelven en un papel más atractivo la tarea, a veces ardua, de aprender otros idiomas. Entre todos los pilares en los que se apoyan sus obras, De Pascual señala el de la participación del público como la base. Que la audiencia se implique en la historia y que interactúe con los actores es el aspecto alrededor del que gira todo el trabajo de la compañía, que convierte en personajes a los propios espectadores: "Lo que queremos es que los niños actúen y participen en todas las funciones, que formen parte de las historias que les proponemos. Estamos muy obsesionados con romper la cuarta pared, de forma que aprendan inglés subiéndose al escenario y siendo los protagonistas", cuenta el director.



De ese modo, en la obra de Super Red Riding Hood los niños se sorprenderán en papeles como el de la abuela o el leñador. Al ser un espectáculo infantil, pensado para un público que parte de los tres años, la interacción se centrará en tareas sencillas, como dinámicas de pregunta-respuesta y repetición de palabras. Los conceptos que se fijarán, a través de un apoyo visual que ayude a relacionar las palabras con las realidades a las que se refieren, serán nociones como los colores y los números. En Gulliver's Travels, el aprendizaje será de un nivel un poco más elevado, porque estará destinado a niños de seis en adelante: "En Gulliver's Travels, al protagonista lo tachan de loco. Le quieren meter en el manicomio por las islas que dice haber visitado, así que intenta convencer al público de que está bien", dice De Pascual. "Trata de que los niños se imaginen los países que él ha visto, y relaciona cada isla con un motivo. Con las dos primeras se aprende a comparar tamaños, y con las otras se habla de formas y de animales", añade.



Según explica el director, junto a estas conceptos gramaticales conducidos por actores nativos, se subirán a escena varios valores morales. Super Red Riding Hood hablará a los niños de principios como la igualdad de género, mientras que la obra de Swift aleccionará sobre el cuidado animal. "Se hace de una forma divertida y ligera, pero son detalles que los niños cogen inconscientemente", asegura De Pascual.



Sin embargo, y aunque la moraleja siempre es importante, la enseñanza principal es la del inglés. Exponer al público al idioma y darle a los espectadores la seguridad necesaria para desarrollarse en él se erigen como las metas centrales de la compañía, que trata de ayudar a reducir las carencias que se encuentran en España.



"Enseñamos muy mal a los niños a hablar inglés. De hecho en Madrid, donde se supone que hay un ratio de colegios bilingües muy alto, nos vemos muchas veces obligados a bajar el nivel respecto a lo arreglado", afirma el director, que expone la falta de fomento del uso del idioma en el país como uno de los problemas principales. "Los colegios están cada vez más concienciados, pero se necesita también la concienciación de los padres. Los niños tienen que seguir expuestos al inglés cuando salen de la escuela, así que queda mucho camino que recorrer", declara.