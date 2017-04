¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 13 de abril de 2017

De 08.00 a 21.00 horas se puede visitar en el Forum la exposición 'A diferenza', inaugurada ayer, que reúne las obras de tres artistas locales pertenecientes al área de las artes plásticas.

12.30 horas. La compañía 'You Are The Story' abre el Festival de Cuentacuentos en Inglés, que organiza en el Teatro Colón. El certamen, que durará dos días, comenzará este mediodía a las 12.30 horas con 'Super Red Riding Hood', y terminará mañana a la misma hora con la representación de la obra de Jonathan Swift 'Gulliver's Travels' [ Los Viajes de Gulliver].

22.00 horas. La banda sevillana compuesta por Catorce y J.A. Soler presenta en la sal Mardi Gras con un concierto su nuevo trabajo '[algo sin nombre*]'. Junto a ellos, se subirá al escenario el grupo Caboverde.

Y además...

-La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro organiza hoy la procesión de Jesús de Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que saldrá del templo a las 19.30 horas.

-Afundación sigue con la muestra de Lugrís con su horario habitual de 10 a 21 horas. Y también abren los Museos Científicos. De 11 a 19 horas la Casa de las Ciencias y la Domus y de 11 a 20 horas el Aquarium Finisterrae.